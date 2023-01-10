Мошенница Анна Делви собирается запустить собственное реалити-шоу
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Мошенница российского происхождения Анна Сорокина, прославившаяся на весь мир как Анна Делви, решила запустить собственное реалити-шоу. Об этом рассказал ее адвокат Дункан Левин. Идеями он поделился с изданием Page Six.
Мы рассматриваем несколько действительно интересных возможностей, ищем места, в которых она получит одобрение и сможет высказаться, рассказать свою историю, — сказал он.
Адвокат также объяснил, что с помощью собственного шоу Делви хочет избавиться от ярлыка “мошенница”. Левин помог девушке выйти из-под стражи в октябре 2022 года и намерен сотрудничать с ней дальше.
Левин считает, что телевидение является главным приоритетом для Сорокиной, которую когда-то считали богатой наследницей из Германии. В данный момент она старается реабилитировать свой публичный образ. Напомним, история Анны нашла воплощение в сериале Netflix “Изобретая Анну”. Над его созданием работала сценарист и продюсер Шонда Раймс, наиболее известная проектами “Анатомия страсти”, “Скандал”, “Как избежать наказания за убийство” и “Бриджертоны”.
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