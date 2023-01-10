 

Хью Джекман потратит полгода на тренировки, чтобы вернуть форму для роли Росомахи

10.01.2023, 12:30, Разное
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54-летний Хью Джекман собирается вернуться к роли Росомахи, причем в своей лучшей форме. Для этого актер планирует упорно тренироваться в течение шести последующих месяцев. Росомаха появится в новом фантастическом боевике “Дэдпул-3”. Об этом пишет издание People.

Я не буду заниматься ничем другим. Я буду проводить время с семьей и тренироваться. Это будет моя работа на следующие полгода.

Джекман считает, что сейчас находится в хорошей физической форме. Ему ее удается сохранять благодаря выступлениям на Бродвее:

Восемь выступлений в неделю на Бродвее, пение и танцы — вот что помогает мне быть в форме, — говорит актер.

Впервые Джекман исполнил роль Росомахи в фильме “Люди Икс” 2000 года. С тех пор он появлялся в 9 фильмах, и грядущий “Дэдпул” должен стать 10-м. Возвращение актера к роли супергероя анонсировал Райан Рейнолдс в сентябре 2022-го. Он записал видео, в котором рассказал о работе над новой частью франшизы. Премьера третьего “Дэдпула” запланирована на 6 сентября 2024 года.


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