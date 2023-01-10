Зарабатывают на стороне — дополнительный доход британских депутатов за 4 года превысил £17 млн

За последние 4 года британские депутаты заработали £17,1 миллионов на работах вне парламента, пишет газета The Independent со ссылкой на расследование Sky News. Как выясняется, члены законодательного органа Великобритании получают свой основной доход «на стороне», причём львиную долю дополнительного дохода получили представители правящей Консервативной партии.



AP

С 2019 года британские парламентарии получили £17,1 миллионов в качестве дополнительного дохода от сторонних работ, из которых £15,4 миллионов заработали консерваторы. По данным расследования, проведённого Sky News и Tortoise Media, основной доход члены британского парламента получают на стороне. Так, например, общий заработок консерваторов за 4 года превысил их заработную плату на £15,2 млн. Около двух третей от всех дополнительных доходов пришлись на 20 самых обеспеченных депутатов, из которых 17 человек также представляют партию тори. Как пишет издание, представители Лейбористской партии за тот же срок заработали в общей сложности £1,2 миллионов вне парламента.

Бывший премьер-министр от консерваторов Тереза Мэй заработала больше всех остальных на международных выступлениях. Во время работы в парламенте её дополнительный доход составил немногим более £2,5 миллионов сверх зарплаты в размере £84 тыс. Сэр Джеффри Кокс стал вторым по величине дохода, заработав «на стороне» £2,2 миллионов за свою юридическую работу. По словам политика, речь не идёт о конфликте интересов, поскольку его юридическая деятельность не влияет на работу в парламенте. Теневой министр иностранных дел лейборист Дэвид Лэмми заработал больше всех в своей партии: его доход вне парламента составил чуть более £202 тыс. на внешней работе, пишет The Independent.

В конце этого года планируется проведение некоторых реформ по запрету депутатам зарабатывать на предоставлении политических или парламентских консультационных услуг во избежание возможных лоббистских скандалов. Однако, по мнению экспертов, запланированные меры будут незначительными, поскольку у правящей Консервативной партии нет реального стимула подталкивать своих депутатов к подобным изменениям. Лидер лейбористов Кир Стармер призвал ужесточить правила, ограничивающие работу по совместительству, хотя и отнёсся с пониманием к работе Лэмми на стороне. По мнению политика, есть большая разница между теми, кто консультирует компании по вопросам стратегии, и теми, кто пишет книгу, отмечает The Independent.

Отвечая на вопрос об огромных суммах, заработанных депутатами, министр здравоохранения Мария Колфилд заявила, что лучше всего поведение депутатов оценят избиратели. По её словам, нынешний премьер-министр ожидает, что каждый депутат будет отдавать 100% своему избирателю, и это не исключает занятие другими делами при условии, если законодатели трудятся полный рабочий день на своей основной работе, заключает The Independent.