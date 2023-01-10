Мнение: Есть ли «пол» для цен на нефть?

Bloomberg пишет, что российская нефть продается в половину мировых цен и намного дешевле потолка ($60 за баррель), введенного G7.

6 января, к примеру, Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Bloomberg объясняет, что такие цены сложились после введения эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю. Кроме того, ограничение цен на российскую нефть сделали Россию более зависимой от Китая и Индии. Российские нефтяные компании вынуждены продавать нефть с большой скидкой.

Мне вот интересно. Если есть «потолок» цен на нефть, то вроде бы должен быть и «пол»? Или нижнего порога цены на нефть вообще нет? Российские нефтяные компании готовы продавать нефть даже себе в убыток?

Схема отсюда

Иллюстрация отсюда

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