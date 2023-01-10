Скандалы: Странные сделки, дорогие квартиры и премиальные машины

Как живёт семья самарского судьи Александра Ефанова

У председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова в Самаре раньше замечали дорогие машины и часы. Однако настоящим богачом можно назвать его сына. Откуда у семьи активы на сотни миллионов?

Самый добрый суд

Напротив Самары на Волге есть остров Поджабный. Он славится реликтовыми лесами, богатством фауны и флоры, включая краснокнижные виды животных и растений. Самарская фирма «Эра» фактически за бесценок получила здесь 40 гектаров через сомнительную схему приватизации. Коммерсанты сначала взяли землю в аренду под строительство базы отдыха, поставили несколько деревянных домиков и на этом основании потребовали у государства передать занимаемый участок в собственность. После многолетнего судебного разбирательства «Эра» всё же добилась своего. Вердикт в её пользу вынес Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд, которым на тот момент руководил Александр Ефанов.

Сегодня судья возглавляет Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Этот суд пересматривает решения судов Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей. Местная пресса не раз подмечала, что суд под руководством Ефанова иногда выносит неоднозначные решения по бизнес-спорам и даже для отъявленных негодяев.

Например, был отменён арест главаря местной самарской банды Андрея Филимошина — его группа обвинялась в девяти бандитских нападениях, в том числе на главу Самарского управления Росимущества. Суд отменил приговор и выпустил на свободу экс-гендиректора ЦСКБ «Прогресс» Александра Кириллина, который ранее был осуждён за растрату с нанесением ущерба государству в 126 миллионов рублей. Снизил приговор и в 10 раз сократил штраф (с 220 до 22 млн рублей) осуждённому за взятки бывшему замначальника Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову.

Откуда у судьи могут быть нескромные активы

Официальная биография судьи практически безупречна: заслуженный юрист России, почётный работник судебной системы, кавалер ордена Дружбы, 11 ведомственных медалей и разных знаков отличия.

Декларация о доходах Ефанова тоже не похожа на отчётность коррупционера: за прошлый год он заработал 8,6 миллиона рублей, в собственности судьи и его супруги одна квартира площадью 160 квадратов, две кладовые комнаты и по два машино-места. В семье председателя только один автомобиль (записан на жену Ольгу Ефанову) — это внедорожник Lexus LX450.

Однако в этом году Александр Ефанов угодил сразу в несколько скандалов, которые вполне могут вылиться в уголовные дела о коррупции.

На днях депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание, что по Самаре за рулём огромного джипа Toyota Sequoia катается человек, очень похожий на судью Ефанова. Автомобиль зарегистрирован на фирму бывшего мэра Жигулёвска Александра Курылина. Примечательно, что незадолго до этого Шестой кассационный суд заключил с фирмой экс-главы сразу три госконтракта на поставку служебных автомобилей.

Перед этим самарские журналисты рассмотрели наручные часы судьи — они оказались очень похожи на швейцарские Breguet Classique Grande Complication из 18-каратного розового золота с турбийоном, рыночная цена достигает 16 миллионов рублей.

Как остров на Волге связан с сыном судьи

Самарская фирма «Эра», которая после решения Шестого кассационного суда получила участок на острове Поджабный, непростая.

Согласно базе СПАРК, одним из её учредителей оказался сын Александра Ефанова Иван, бывший коммерсант, а ныне чиновник Администрации губернатора Самарской области. В 2016 году 34-летний парень пошёл на госслужбу и в этой связи избавился от своей доли в компании.

Юридический адрес «Эры» зарегистрирован в квартире, владельцем которой является некий Дмитрий Полянский. Лайф выяснил, что 34-летний парень познакомился с Иваном ещё в 2014 году, когда оба работали в одной из «дочек» волжской генерирующей компании ПАО «Т Плюс» — «Самарских коммунальных системах».

После этого Полянский возил сына судьи на его же личном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 и, похоже, выполнял различные хозяйственные поручения: например, зарегистрировался на одном из сайтов бесплатных объявлений и в своём аккаунте сдавал в аренду многочисленные квартиры Ефанова-младшего и его жены, офисные помещения, машино-места, автомобили из семейного автопарка и прочие запчасти к ним. С 2017 года Дмитрий Полянский является бессменным генеральным директором «Эры».

Доля Ивана Ефанова в фирме тоже не ушла из семьи: сейчас она принадлежит 75-летней самарской предпринимательнице Вере Казачевой, по совместительству тёще Ефанова-младшего. Кроме этой доли женщина ещё владеет Самарским межотраслевым институтом и тремя фирмами, связанными с оказанием услуг профессионального образования. Таким образом, «Эра» — совсем не чужое предприятие для председателя суда.

Как живёт Иван Ефанов

Свою карьеру сын судьи построил быстро. Юрист по образованию, он начинал с работы на крупных генерирующих предприятиях региона: «Самарских городских электрических сетях», «Самарских коммунальных системах» и в Средневолжской газовой компании. Везде достиг уровня топ-менеджера, после чего отправился на госслужбу. Уже в начале 2018 года в возрасте 35 лет занял должность замминистра строительства Самарской области, спустя несколько месяцев губернатором Самарской области был назначен и.о. главы Министерства имущественных отношений региона. Сегодня Ефанов-младший возглавляет Департамент цифровизации (проектный офис) Администрации губернатора Самарской области.

В 2021 году 40-летний чиновник оказался самым обеспеченным среди служащих администрации области. В декларации о доходах за прошлый год он указал в своей собственности 11 квартир общей площадью почти 850 квадратных метров, два участка земли площадью более 11 тыс. квадратов, семь нежилых помещений — ещё больше тысячи квадратных метров и два машино-места. Кроме этого, у Ивана Ефанова в собственности автомобиль BMW, прицеп и снегоход. Доход, правда, оказался вторым по размеру — «всего» пять миллионов рублей. Больше оказалось только у помощника губернатора Натальи Хлопуновой — свыше семи миллионов, однако такого обилия недвижимости у женщины нет.

Иван Ефанов указал в декларации и свою супругу — нотариуса Нотариальной палаты Самарской области Анну Ефанову (Казачеву). Работа с документами в 2021 году принесла жене чиновника 17,5 миллиона рублей, у неё в собственности две квартиры общей площадью 180 квадратных метров, 570 квадратов подземной парковки и более 300 квадратов нежилых помещений.

Лайфу удалось узнать, как выглядит одна из квартир семьи Ефановых. Это просторная 142-метровая квартира с панорамным видом на Волгу, расположенная в самом центре города, на улице Толстого. При немалой площади жильё имеет всего три комнаты, судя по фотографиям, здесь вполне можно играть в футбол. Ефановы в ней не живут с 2015 года, и с тех пор жилплощадь сдаётся в аренду по московскому ценнику. С потенциальными арендаторами договаривается гендиректор «Эры» Дмитрий Полянский, и за это время квартиру он сдавал минимум дважды.

Сейчас семья сына судьи живёт в одном из лучших районов Самары — в Барбошиной Поляне. В советское время местность была известна по съёмкам сцен кинофильма «Тимур и его команда», а сейчас — обилием шикарных особняков местных толстосумов.

Анна Ефанова тоже зарегистрирована на сайте объявлений и часто здесь продаёт личные вещи. Часть вещей реализуется по месту работы нотариуса, остальное — по адресам в Барбошиной Поляне. Из этого можно сделать вывод, что здесь семье может принадлежать сразу несколько особняков, причём не всегда официально.

В семье, кстати, предпочитают ездить на премиальных иномарках, на которые вешается один и тот же красивый номер с тремя семёрками. С ним в Самаре видели автомобили Toyota Land Cruiser 200, Lexus RХ350, Lexus LX450, BMW X6, а совсем недавно на городских улицах появился новенький электрический кроссовер BMW IX, стоимость которого достигает 17 миллионов рублей.

Как чиновник Ефанов может быть связан с исполнителем крупных госконтрактов

Для разных случаев Иван Ефанов использует разные номера телефонов мобильных операторов — их у него, пожалуй, с десяток. Однажды мужчина регистрировался в интернет-сервисе, где указал один из номеров как домашний телефон. Этот же номер формально записан на некоего Анатолия Кононенко.

Этот человек очень похож на номинала. Кононенко 37 лет, до недавнего времени он работал по найму в различных подразделениях химического предприятия «Акрон», водил отечественную «Ладу» — ВАЗ-21099, по настоящее время зарегистрирован в панельной девятиэтажке и числится в стоп-листах клиентов банков как ненадёжный заёмщик.

В 2018 году, когда Иван Ефанов стал главой Министерства имущественных отношений Самарской области, мужчине крупно повезло: каким-то образом он стал единственным владельцем и генеральным директором местной компании «МК Протон», совмещающей оптовую продажу лекарств со строительной деятельностью.

К моменту смены собственника фирма едва держалась на плаву, зарабатывая всего два миллиона рублей в год. После приобретения Кононенко перерегистрировал фирму на свой домашний адрес и уже за первый — неполный — год работы сумел выручить 22 миллиона рублей, а в 2021 году заработал уже почти 80 миллионов.

Локомотивом роста стали многочисленные госконтракты на поставку лекарств и медицинского оборудования от государственных учреждений здравоохранения. Потребность в товарах компании «МК Протон» у врачей за время пандемии оказалась настолько велика, что в прошлом году портфель заказов фирмы уже перевалил за 100 млн рублей.

При этом «МК Протон» — единственный успешный бизнес-проект коммерсанта. До этого Анатолий Кононенко формально держал фирму, которую ФНС ликвидировала как недействующую. С тем же успехом мужчина работал как ИП: торговал газетами и журналами и ремонтировал автомобили. Судя по данным ЕГРЮЛ, сил у предпринимателя хватило всего на четыре месяца.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”