 

“Можно погибнуть” – Найденной в горах в ужасном состоянии Боне вынесли страшный приговор

10.01.2023, 11:40, Разное
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Звезда “Дома-2” решилась на очередной отчаянный поступок – покорить самый высокий вулкан на Земле, который называется Охос-дель-Саладо. И, как обычно, рассказывает своим поклонникам все подробности экстремального путешествия. Недавно Виктория Боня, к слову, не на шутку напугала своих фанатов, рассказав, как плохо себя чувствует.

Смотря фотографии и видео теледивы в соцсетях, россияне нашли ее в ужасном состоянии в горах: пульс 160, сильные головные боли, распухшее лицо. Всему виной тяжелая акклиматизация, которая, к слову, не остановила звезду, ведь она все равно надеется забраться на вершину.

Ну, а врачи тем временем считают, что Виктория Боня довольно халатно относится к своему здоровью. В беседе с Пятым каналом терапевт Наталья Чистова предположила, что теледива может страдать анемией. А в нестандартных условиях – на высоте – ее состояние только ухудшается.

По мнению специалиста, почувствовав недомогание, нужно вовремя остановиться, чтобы организм освоился в условиях нехватки кислорода. Если же этого не сделать, то последствия могут быть плачевными.

“Можно, конечно, и погибнуть. И мы такие случаи знаем”, – вынесла страшный приговор звезде “Дома-2” и другим отчаянным людям терапевт.

Впрочем, теледива и сама это понимает. Судя по социальным сетям Виктории Бони, она все же ненадолго спустилась вниз, чтобы помочь своему организму в акклиматизации.


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