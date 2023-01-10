В корпусах парка “Руднево” в 2023 году разместятся первые производства

Территория индустриального парка “Руднево” станет шестой площадкой особой экономической зоны “Технополис Москва”. По словам Ефимова, для размещения производств построено 16 корпусов общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров.

Первые компании локализуют свою деятельность на территории “Руднево” уже в этом году, уточнил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Там планируется производить беспилотные летательные аппараты и цифровые геоинформационные платформы. Это позволит сократить зависимость от импорта иностранных технологий, передает портал mos.ru.

Также на территории “Руднево” откроется авиационный центр для подготовки высококвалифицированных операторов беспилотных аппаратов. Участие в обучении будут принимать ведущие вузы страны.

Строительство парка “Руднево” началось в 2020 году. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что компании уже забронировали все площади под производства.

В ноябре прошлого года столичный градоначальник и зампред правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных аппаратов и авиации. Создатели БПЛА в федеральном центре в “Руднево” сэкономят 20% на налогах. Подробнее – в материале “Дни.ру”.

За последние пять лет объем инвестиций в экономику 20 триллионов рублей. За первую половину 2022 года объем вложений в основной капитал города составил 1,9 триллиона рублей – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го.