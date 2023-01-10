 

В МГИМО будет запущена кафедра футурологии имени Вангелии Гуштеровой

10.01.2023, 11:33, Разное
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Начиная с осени 2023 года, в рамках факультета международных отношений МГИМО заработает кафедра футорологических исследований, которая будет носить имя знаменитой болгарской предсказательницы Вангелии Гуштеровой, также известной как Баба Ванга.

Создание кафедры было анонсировано руководством вуза в начале января. По словам ректора Анатолия Торкунова, запуск департамента отвечает не только давнему запросу общества на качественных специалистов в области аналитики будущего, но также интересам российской дипломатии.

– В условиях крайней мировой нестабильности, для современного дипломата критически важны навыки предсказания грядущих событий, в том числе при помощи самых незаурядных практик, – говорит он.

Торкунов также заявил, что лично предложил назвать кафедру именем Гуштеровой, отметив несравненный футурологический талант болгарской провидицы и добавив, что изучение и интерпретация её предсказаний станут одними из важнейших направлений научной деятельности подразделения.

Среди будущих сотрудников департамента упоминается популярный российский предсказатель Иван Фомин, а также множество других специалистов в области экстрасенсорики, телепатии и шаманизма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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