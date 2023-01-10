 

Мечты: Добыча нефти в России в 2022 году вырастет на 2 процента

10.01.2023, 11:30, Разное
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Коммерсантъ сообщает, что почти все крупные российские нефтяные компании повысили добычу нефти к 2022 году. Общий объем добычи вырос на два процента.

Журналисты сообщили, что добыча нефти в РФ достигла 535 миллионов тонн. Наиболее быстрыми темпами росла добыча у “Сургутнефтегаза”, который занимал третье место по объему добычи. На втором месте оказался “Лукойл”, увеличивший добычу на шесть процентов до 81 миллиона тонн. Журналисты заявили, что “Роснефть” была крупнейшей российской нефтяной компанией и упала вместе с “Газпром негт” в результате блокирующих санкций ЕС. В 2022 году они сократили добычу на 2 процента до 178,5 млн тонн.

Опрос экспертов изданием показал, что европейские санкции окажут влияние на объем добычи нефти в этом году и заставят производителей формировать альтернативные маршруты поставок топлива.

Сергей Кондратьев (заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов), заявил, что РФ может ожидать существенного сокращения спроса на нефть в связи с этими факторами в феврале.

Нефтяные санкции против Запада вступили в силу 5 декабря 2022 года. Европейский союз прекратил принимать морские перевозки российской нефти. Австралия, страны Большой семерки и ЕС также ввели ограничение на цену транспортировки нефти в размере 60 долларов за баррель. Это связано с тем, что транспортировка нефти и страхование обходятся дороже, чем запрет. В ответ РФ запретила с 1 февраля поставки нефти за рубеж, если контракты прямо или косвенно допускают использование предельных цен.


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