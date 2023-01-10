 

Перед новым годом выросли цены на российский шоколад

10.01.2023, 11:30, Разное
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Российские несетевые розничные продажи шоколада и шоколадных конфет перед Новым годом выросли в декабре на 4% и 3% соответственно. Однако другие сладости, такие как пряники, вафли и печенье, подешевели. Об этом говорится в материалах “Эвотора”, которыми располагает РИА Новости.

По данным компании, в декабре цены на продукты питания в несетевых торговых точках выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем. Согласно исследованию компании, в канун Нового года цены на шоколадные плитки, карамель и конфеты выросли на 4,4%. Это было сделано на основе разработанных ею индексов. Цены на пряники, вафли и шоколадные батончики, а также печенье, крекеры и сухари снизились на 1% и 2% соответственно.

“Эвотор”, анализирующий 257 наименований товаров (SKU) 47 товарных категорий, 163 SKU категории “алкоголь”, 100 SCKU “сигареты” и 73 SKU 22 подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса (чистящие, моющие и средства ухода, для различных целей и гигиены), обнаруженных в торговых точках вне всех региональных сетей, анализирует среднюю стоимость этих наименований товаров (SKU).

Кроме того, в декабре на 2% выросли цены на детские соки, молочную гастрономию (творог, сыр, сливки) в несетевой рознице. Цены на молоко, молочные продукты, детские молочные продукты и растворимый кофе выросли менее чем на 1%. Цены на мясные полуфабрикаты, пресервы из морепродуктов и готовые каши для завтрака в традиционной торговле выросли на 1%.

На столько же стали доступнее сосиски, сардельки и пельмени. Конфеты, шоколад, овсянка и пшеничная мука также подешевели на 1%. Цены на масло и маргарин снизились на 33%, а сливочное масло подешевело на 2% после повышения на 1% в ноябре. Гречневая крупа также стала дешевле – на 2%.

В несетевой рознице декабрьский алкоголь стоил на 0,7% меньше, чем в ноябре. Сигареты подешевели на 0,3%, а полуфабрикаты – на 0,7%. Из материалов также следует, что средние цены на продукты в традиционной рознице выросли на 20% по сравнению с ноябрем 2021 года. Они увеличились на алкоголь на 11,9% и сигареты на 7,5%. Непродовольственные товары подорожали на 46,2%.


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