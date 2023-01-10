 

Сбербанк повышает ставки по ипотеке на новые и подержанные здания

10.01.2023, 11:30, Разное
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Как сообщается на сайте Сбербанка, Сбербанк повысил процентные ставки по ипотечным программам на вторичное и новое жилье на 0,5%. Теперь они составляют от 10,9% годовых.

Ставка по программам, получающим государственную помощь, не изменится: Льготные ипотечные ставки начинаются с 7,3% годовых на строительство домов и 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройках. Ставка по семейной ипотеке составляет 5,3% годовых на строительство домов и 5,7% годовых на покупку дома или квартиры в новостройке.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что причиной изменения стало увеличение объемов заимствований облигаций федерального займа за последний месяц. По мнению кредитной организации, такая динамика приведет к тому, что еще больше банков будут повышать ставки.

Эксперты, опрошенные ранее РИА Новости, заявили, что средняя ставка по ипотеке в РФ в этом году составит 8,5%. На это повлияет увеличение льготной ставки для новых объектов недвижимости до 8%.

Президент РФ Владимир Путин в декабре принял новые рекомендации по льготной ипотеке. Ставка вырастет с 7 до 8%, срок продлевается до 1 июля 2024 года, а семейная ипотека составит 6% для семей, в которых не менее двух детей младше 18 лет. Новые регионы РФ будут предлагать ипотечные кредиты по ставке 2% для финансирования строительства новых домов.


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