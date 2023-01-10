Обратная французская коса и еще несколько эффектных идей причесок с конским хвостом

Прическа конский хвост является одной из самых популярных. Она находится в тренде долгие десятилетия, любима представительницами прекрасного пола всех возрастов, может быть повседневной и нарядной, подходит практически всем. Все потому, что у нее есть множество различных моделей, и о некоторых идеях для формирования пойдет речь в данной статье.

Высокий конский хвост

Его можно сделать очень легко, необходимо всего лишь наличие относительно длинных волос. Собранные на макушке локоны могут быть гладко зачесанными или несколько свободными. Отлично смотрится челка, без нее также прическа выглядит максимально привлекательно. Хвост закрепляется у основания резинкой, декоративной заколкой или предварительно отделенной прядью волос, которая оборачивается вокруг основания до окончания длины, а кончики фиксируются невидимкой.

Волнистый хвост

Очень стильно смотрится волнистый конский хвост. Одинаково привлекательно он выглядит, закрепленным на макушке, в качестве среднего или низкого. Кудрявые о природы волосы достаточно собрать на выбранном вами месте, прямые можно завить при помощи плойки (бигуди или других инструментов), а потом собрать на макушке, в средней или нижней части затылочной зоны. Наличие челки также зависит от вашего вкуса и предпочтения.

С косичками

Эффектно и стильно смотрятся хвосты с косичками. Вы можете использовать классическое, французское плетение, рыбий хвост, добавить одну косичку из отделенной пряди сбоку или с двух сторон. Соберите волосы на макушке, закрепите резинкой, после чего из самого хвоста сплетите косичку выбранным вами способом плетения. Или отделите прядь, заплетите так, как вам нравится и присоедините к общему хвостику (верхнему, среднему или нижнему). Косичка может быть не одной, выберите столько, сколько вам нравится, поскольку прическа в любом варианте будет выглядеть очень привлекательной.

Боковой хвост

Конский хвост не обязательно должен быть расположен в центре, вы можете остановить свой выбор на боковом варианте. Преимуществом этой прически является то, что она может быть сформирована даже без зеркала (вам не надо стремиться к тому, чтобы волисинка лежала рядом с волосинкой, свободный вариант также выглядит очень экстравагантно). Вторым плюсом является возможность собрать боковой хвост из волос средней длины (в отличие от высокого центрального, для которого рекомендуется использовать блинные волосы).

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Пузырьковая косичка

Еще одна разновидность конского хвоста, которая в последнее время обрела особую популярность. Соберите волосы в хвостик и закрепите резинкой. После чего отступите десяток сантиметров (расстояние выбирается произвольно) и закрепите еще одной резинкой. Затем отступите такое же расстояние и снова зафиксируйте волосы резинкой. Так продолжайте до окончания длины.

“Мальвинка”

Одна из самых любимых и популярных причесок, основой которой также является конский хвост. «Мальвинку» еще называют половинным хвостиком, поскольку собирается только часто волос. Достаточно разделить шевелюру горизонтальным пробором и собрать верхнюю часть, закрепив ее резинкой или декоративной заколкой, чтобы получилась очень стильная и практичная прическа (практичная потому, что волосы не будут падать на лицо и мешать выполнять работу, например, на столе).

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Обратная французская коса

Стильно и эффектно смотрятся так называемые обратные косы. Речь идет о плетении не по направлению роста волос, а в обратом векторе движения. Начинайте его с затылочной зоны возле шеи, отделив сначала три пряди, а затем добавляя вспомогательные по бокам. Доплетите до макушки, а затем соберите волосы в хвост. Плетение может быть французским или традиционным, можно использовать вариант «рыбьего хвоста» или «дракончика».

Каскадный или скученный хвост

Отличным выбором является каскадный хвост, который поможет вам визуально увеличить длину волос. Необходимо завить локоны, затем отделить их сверху по принципу «мальвинки», опуститься чуть ниже и снова воспользоваться этим принципом, отделив часть волос горизонтальным пробором. Так продолжайте до самого низа, переходя из одного хвостика в другой. Постарайтесь сделать так, чтобы резинок не было видно иди прикрепите на них декоративные заколки. Прическа выглядит очень нарядно, вы можете ее использовать для торжественных случаев.

Скрученный хвост можно сделать, разделив волосы на конском хвосте на две части и скрутив каждую из них к жгут, затем соединив два жгута вместе.

Коса-ирокез

Креативная модель прически, которая отличается простотой укладки. Отделите волосы сверху и сплетите в виде классической или французской свободной косы. После соберите остальные волосы вместо с косичкой в хвостик и закрепите резинкой. Для эффекте можно сделать предварительный прикорневой начес. Хвостик может быть, как низким, так и средним, все зависит от вашего желания.