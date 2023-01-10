Источник: АПЛ «Белгород» завершила бросковые испытания макета торпеды «Посейдон»
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Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения «Белгород» завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон», сообщил близкий к военному ведомству источник.
По словам источника, АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета «Посейдона», целью которых было проверить работу системы запуска и уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска, передает ТАСС.
Напомним, в октябре разведка НАТО предупредила командование об испытаниях российского аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица Нью-Йорк или Лос-Анджелес.
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