 

Источник: АПЛ «Белгород» завершила бросковые испытания макета торпеды «Посейдон»

10.01.2023, 11:19, Новости дня
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Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения «Белгород» завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон», сообщил близкий к военному ведомству источник.

По словам источника, АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета «Посейдона», целью которых было проверить работу системы запуска и уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска, передает ТАСС.

Напомним, в октябре разведка НАТО предупредила командование об испытаниях российского аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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