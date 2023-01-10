Из-за видео с издевательством над младенцем в Омской области возбуждено дело

В Омской области возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего из-за размещенного в соцсетях видео, на котором местная жительница в состоянии алкогольного опьянения под громкую музыку курила с младенцем на руках, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Лариса Болдинова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в многодетной семье, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе мэрии города, работники управлении опеки и попечительства посетили эту семью 7 января и охарактеризовали семью как положительную: состояние жилого помещения удовлетворительное, а дети обеспечены всем необходимым: едой, чистой одеждой и игрушками. В ведомстве заверили, что принятия мер экстренного реагирования не требуется. С семьей проводится работа службы системы профилактики и осуществляется социальный патронат.

Следствие утверждает, что два года многодетная семья с детьми 2016, 2018 и 2022 годов рождения стояла на профилактическом учете, как неблагополучная, а мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Однако в декабре 2022 года она необоснованно была снята с учета.

Летом полиция проверяла после публикации уральской блогершой Александры Коршуновой видео, на котором ее маленький сын управляет машиной и переключает музыку, сидя на коленях у матери.

—