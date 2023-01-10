Как прошла вечеринка baby shower беременной Кейли Куоко — фото

Кейли Куоко и ее бойфренд Том Пельфри вовсю готовятся к пополнению. В минувшую субботу они устроили грандиозную вечеринку baby shower, посвященную будущей дочке и ее новоиспеченной маме. Разумеется, о мероприятии актеры отчитались фотографиями в своих социальных сетях.

Прошлым вечером мы отмечали появление на свет нашего будущего единорога в окружении невероятных друзей, семьи и домашних питомцев… – написала Куоко под каруселью из снимков. – Спасибо особенным людям, сделавшим этот вечер таким, что мы запомним его на всю жизнь.

Судя по кадрам, вечеринка прошла в ресторане. Естественно, не обошлось без декораций в виде сказочных единорогов и световых табло с инициалами пары, а также внушительного размера многоярусного торта, на котором красовалась табличка “Малышка Пальфри” (“Baby Girl Pelphrey”). О первой беременности Кейли Куоко стало известно в начале октября. Свое положение она также рассекретила в социальных сетях, поделившись радостной новостью с поклонниками.

Напомним, что о романе Кейли Куоко и звезды сериала “Банши” заговорили в начале мая прошлого года. Тогда актеры официально подтвердили свои отношения, опубликовав одинаковые сентиментальные посты. В конце весны они впервые вышли в свет в качестве пары, а уже в сентябре появились вместе на ковровой дорожке. До Тома Пельфри Куоко на протяжении трех лет была замужем за миллиардером Кларком Куком. Актриса подала на развод в сентябре 2021-го.