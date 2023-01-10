 

Звезда сериала “Уэнсдэй” Дженна Ортега посетила вечеринку в образе школьницы

10.01.2023, 11:10, Разное
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20-летняя актриса Дженна Ортега получила ошеломительную популярность после выхода сериала “Уэнсдэй” от Netflix. С тех пор девушка часто мелькает на страницах западной прессы. Всего за несколько дней до того, как побороться за свою первую премию “Золотой глобус”, звезда посетила закрытую вечеринку в ресторане Catch Steak в Западном Голливуде. 

Для выхода в свет она выбрала аутфит, который напомнил фанатам школьную форму. Актриса надела укороченную белую рубашку, серую плиссированную юбку и черные кожаные лоферы. Образ она дополнила галстуком, солнцезащитными очками и гетрами. Конечно, не обошлось без трендовых больших наушников. К ней также присоединилась подруга и коллега по фильму Эмма Майерс, которая играет соседку Уэнсдэй по комнате, оборотня Энид Синклер. Все фото нового выхода Дженны вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Спин-офф “Семейки Аддамс” вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября. В нем рассказывается о том, как дочь Мортиши и Гомеса попадает в школу, где когда-то учились ее родители. В пансионе собрались дети аутсайдеров — сирен, оборотней, горгон и многих других. У девушки появляется дар ясновидения. Уэнсдэй учится управлять своими способностями и ищет монстра, убивающего студентов Невермор.

Сериал “Уэнсдэй” побил рекорд просмотров англоязычных шоу на знаменитой стриминговой платформе. На первой же неделе после премьеры спин-офф “Семейки Аддамс” посмотрели более 341,2 миллиона раз.

Дженна Ортега, Тим Бертон, Кристина Риччи


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