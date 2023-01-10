People’s Daily – электромобили стали новой визитной карточкой Китая

Китайские электромобили, продающиеся в разных уголках мира, стали новой визитной карточкой страны в области «умного производства». Как передаёт People’s Daily, машины из Поднебесной на альтернативных источниках энергии способны конкурировать с иностранными аналогами как в ценовом, так и в техническом отношении.



AP

Китайские автомобили на новых источниках энергии продаются в разных уголках мира, став новой визитной карточкой страны в области «умного производства». Как пишет People’s Daily, за первые 11 месяцев прошедшего года Китай поставил на внешние рынки в общей сложности 2,78 миллионов автомобилей. По этому показателю страна обошла Германию и вышла на второе место в мире после Японии. В частности, экспорт авто на альтернативных источниках энергии удвоился в годовом выражении.

В настоящий момент на европейском рынке появилось более десяти китайских марок транспортных средств на новых источниках энергии. Согласно статистике, один из каждых десяти автомобилей на альтернативных источниках энергии в европейских странах был произведён в Китае. На КНР приходится 10% от общего объёма продажи автомобилей на новых источниках энергии в Европе.

Как отмечает портал, китайские авто на альтернативных источниках энергии способны конкурировать с иностранными аналогами как в ценовом, так и в техническом отношении. Страна лидирует в мире по технологиям производства аккумуляторов, электродвигателей и электронных систем управления авто.

Стоит отметить, что новые модели сервиса, предложенные китайскими производителями автомобилей на новых источниках энергии, также привлекли внимание немалого количества зарубежных потребителей. В декабре 2022 года китайский бренд авто на альтернативных источниках энергии запустил на юге Нидерландов сервисный центр, производящий обмен разряженных аккумуляторов на заряженные. Эта новая форма обслуживания получила ряд положительных отзывов местных клиентов.