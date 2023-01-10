Трамп надеется, что ФБР обыщет собственность Байдена в свете истории с документами

Бывший президент США Дональд Трамп задался вопросом о том, когда сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обыщут жилую собственность американского лидера Джо Байдена и Белый дом в связи с ситуацией с обнаружением секретных документов времен вице-президентства Байдена в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра.

Трамп задался вопросом о том, когда ФБР проведет обыск в домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме, поскольку документы совершенно точно не были рассекречены, передает ТАСС.

Республиканец Джеймс Комер между тем отметил, что в Минюсте США якобы действует «двухуровневая система правосудия», а министерство по-разному относится к республиканцам и демократам и «конечно, к бывшему президенту и нынешнему президенту». Он также сообщил о намерении направить письма в Белый дом и Национальный архив США с требованием разъяснить ситуацию с обнаруженными документами.

Тем временем республиканец Энди Биггс заявил, что Байден «украл документы» и затем оставил их в аналитическом центре. По его словам, у вице-президента, а именно эту должность тогда занимал Байден, нет прав рассекречивать засекреченные документы.

Ранее сообщалось, что в ноябре поверенные президента США Джо Байдена нашли среди документов в вашингтонском аналитическом центре, офисными помещениями которого пользовался Байден, несколько секретных документов. Секретные документы времен вице-президентства Байдена хранились в папке с другими бумагами, не содержащими закрытые данные.

Напомним, в США ведется разбирательство в отношении 45-го американского президента Дональда Трампа, обвинения связаны с тем, что он хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

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