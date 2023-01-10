 

Трамп надеется, что ФБР обыщет собственность Байдена в свете истории с документами

10.01.2023, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший президент США Дональд Трамп задался вопросом о том, когда сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обыщут жилую собственность американского лидера Джо Байдена и Белый дом в связи с ситуацией с обнаружением секретных документов времен вице-президентства Байдена в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра.

Трамп задался вопросом о том, когда ФБР проведет обыск в домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме, поскольку документы совершенно точно не были рассекречены, передает ТАСС.

Республиканец Джеймс Комер между тем отметил, что в Минюсте США якобы действует «двухуровневая система правосудия», а министерство по-разному относится к республиканцам и демократам и «конечно, к бывшему президенту и нынешнему президенту». Он также сообщил о намерении направить письма в Белый дом и Национальный архив США с требованием разъяснить ситуацию с обнаруженными документами.

Тем временем республиканец Энди Биггс заявил, что Байден «украл документы» и затем оставил их в аналитическом центре. По его словам, у вице-президента, а именно эту должность тогда занимал Байден, нет прав рассекречивать засекреченные документы.

Ранее сообщалось, что в ноябре поверенные президента США Джо Байдена нашли среди документов в вашингтонском аналитическом центре, офисными помещениями которого пользовался Байден, несколько секретных документов. Секретные документы времен вице-президентства Байдена хранились в папке с другими бумагами, не содержащими закрытые данные.

Напомним, в США ведется разбирательство в отношении 45-го американского президента Дональда Трампа, обвинения связаны с тем, что он хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04.21 / В Великобритании решили запретить людям обниматься

14.07.21 / Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья Украины до завершения конкурса

04.03.22 / На Украине заявили о пожаре рядом с Запорожской АЭС

22.06.21 / Бренд Mercedes вывел на тесты гибридный кроссовер GLC

11.06.21 / “С прошлого года – ни одного нового проекта”. В ЕБРР раскритиковали планы Украины ввести акциз на “зеленую” энергию

23.11.21 / Как в тюрьме — BFM TV побывал в центре содержания мигрантов во Франции

17.08.21 / В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа

14.08.21 / Крупные компании отложили принятие универсальных стандартов для умного дома

14.01.22 / Блогеры возмутились поведением посадившего за руль двухлетнего сына Тимати

03.02.22 / Бутусов: Теперь всем понятно, что приказ отмазать Трухина дал начальник директора ГБР – сам Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика