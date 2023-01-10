 

Концертный директор Смородинов: Артист Иван Краско госпитализирован в Петербурге с инсультом

10.01.2023, 10:20, Новости дня
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Народный артист РФ Иван Краско госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с инсультом, на сегодня его состояние стабильное, он переведен в общую палату, сообщил концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

По словам Смородинова, Краско находится в больнице с инсультом, его состояние стабильное, актера перевели в общую палату отделения неврологии Елизаветинской больницы, ему ставят капельницы, передает ТАСС.

Смородинов уточнил, что Краско находится в больнице с 6 января.

В конце лета 2021 года сообщалось, что артист попал в реанимацию с подозрением на инсульт. В сентябре Краско выписался из больницы. В июле 2022 года Краско снова госпитализировали в Петербурге.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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