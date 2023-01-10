Как изменятся цены на аренду жилья в Москве в 2023 году

Рынок недвижимости в России, подвергшийся негативному влиянию мировой экономической нестабильности, постепенно стабилизируются. К концу минувшего года стоимость жилья начала в большей степени зависеть от самих рыночных факторов, а не внешних условий. В 2023 году положительная динамика сохранится.

В столице нашей страны ожидаются изменения цен на аренду жилья. Снять квартиру в Москве в 2023 году станет дороже. Такой прогноз сделал эксперт по недвижимости Валерий Летенков. Он поделился мнением в интервью “Российской газете”.

Специалист отметил, что сегодня стоимость недвижимости в столице варьируется в зависимости от тактики арендаторов. Одни собственники, по его словам, намного тщательнее подходят к выбору клиентов, чем другие. Первые при этом готовы предложить скидки до десяти процентов.

Вторые, наоборот, отказываются снижать цены на аренду недвижимости в Москве. Более того, они могут завысить стоимость жилья, потому что их не особо волнует, кто будет снимать квартиру.

К слову, сегодня снять однокомнатную квартиру в Москве можно в среднем за 26-35 тысяч рублей. За две комнаты придется выложить от 38 до 50 тысяч. Однако это не предел.

Эксперт уверен, что ситуация на столичном рынке недвижимости изменится к лету 2023 года. Цены на квартиры в Москве, по его словам, повысятся в пределах от пяти до десяти процентов.