“Хочется плюнуть в лицо”: мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах

В 2022 году на

телеэкраны вышел долгожданный четвертый сезон проекта “Мажор”.

Когда-то этот сериал с Павлом Прилучным в главной роли завоевал массовую любовь

зрителей. Теперь же в Сети все чаще стали появляться негативные отзывы.

Кажется, новый сезон с треском провалился у всех на глазах.

Прежде всего, зрители

не оценили сюжет 4 сезона. По мнению публики, события получились слишком

драматичными. Из сериала пропал юмор, а мажор в исполнении Прилучного потерял

свою харизму.

Кроме этого, не

понятен и временной промежуток разворачиваемых действий. Так, по замыслу

создателей, между третьим и четвертым сезоном прошло девять лет. Однако, кроме

повзрослевших детей это никак не отразили в кадре. Павлу Прилучному даже не

сделали грим.

Пожалуй, именно в

комментариях на стриминговых платформах можно встретить самые суровые

комментарии. Люди заплатили деньги, но не получили желаемый результат.

“Сюжет крайне

банален, наполнен кучей клише и глупостей”, “Заключительные два

сезона пошли по закону вымученных продолжений”, “Хочется плюнуть в

лицо тем, кто это снял”, — пишут расстроенные фанаты Павла Прилучного.