 

“Хочется плюнуть в лицо”: мажор Прилучный с треском провалился у всех на глазах

10.01.2023, 10:17, Разное
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В 2022 году на
телеэкраны вышел долгожданный четвертый сезон проекта “Мажор”.
Когда-то этот сериал с Павлом Прилучным в главной роли завоевал массовую любовь
зрителей. Теперь же в Сети все чаще стали появляться негативные отзывы.
Кажется, новый сезон с треском провалился у всех на глазах.

Прежде всего, зрители
не оценили сюжет 4 сезона. По мнению публики, события получились слишком
драматичными. Из сериала пропал юмор, а мажор в исполнении Прилучного потерял
свою харизму.

Кроме этого, не
понятен и временной промежуток разворачиваемых действий. Так, по замыслу
создателей, между третьим и четвертым сезоном прошло девять лет. Однако, кроме
повзрослевших детей это никак не отразили в кадре. Павлу Прилучному даже не
сделали грим.

Пожалуй, именно в
комментариях на стриминговых платформах можно встретить самые суровые
комментарии. Люди заплатили деньги, но не получили желаемый результат.

“Сюжет крайне
банален, наполнен кучей клише и глупостей”, “Заключительные два
сезона пошли по закону вымученных продолжений”, “Хочется плюнуть в
лицо тем, кто это снял”, — пишут расстроенные фанаты Павла Прилучного.


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