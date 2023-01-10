В США в горах обнаружили таинственные антенны

Неизвестные антенны были найдены в окрестностях Солт-Лейк-Сити (столицы штата Юта), и власти не уверены, кто или для чего их использовал. Об этом пишет Vice.

Местные жители утверждают, что необычные антенны впервые были замечены около года назад. Стандартный набор антенн включает в себя стекловолоконную антенну LoRa, закрытый аккумулятор и солнечную батарею. С тех пор власти обнаружили множество подобных антенн. Общественная земля не может быть использована для незаконного размещения этих конструкций. По словам властей, антенны были установлены как на территории университета, так и в горах.

Тайлер Фонаро, менеджер по туристическим тропам Солт-Лейк-Сити, заявил, что самым высоким местом, на котором была установлена антенна, была гора Вайр. Высота этой горы составляет более 2 000 футов. Путь из Солт-Лейк-Сити до места установки займет около часа. Кроме того, будет трудно преодолеть дополнительный маршрут, чтобы добраться до антенны. Он также сказал, что антенны не были помечены и были прикручены к скалам высоко в горе.

Основная интернет-версия утверждает, что антенны принадлежат криптовалюте Helium. Это пример криптовалюты, которая использует антенны для создания сети по всему миру и добычи токенов. Майнеры Helium в Интернете любят хвастаться тем, как высоко расположены их антенны.

Как сообщалось ранее, Apple может увеличить полосу пропускания, доступную пользователям спутниковой связи на своих iPhone. Это позволит использовать пропускную способность спутниковой сети iPhone для видеозвонков.