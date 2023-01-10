 

В 2022 году продажи легковых автомобилей в России упадут на 59 процентов

10.01.2023, 10:10, Разное
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По данным “Автостата”, продажи легковых автомобилей в РФ в 2022 году снизились на 59%, или на 626,3 тысячи единиц.

За последние 12 месяцев россияне приобрели 626.3000 новых легковых автомобилей, что на 59% больше, чем в 2021 году. Почти 30% пришлось на российские марки (29%), причем наибольшую долю составили легковые автомобили Lada. Они разошлись тиражом 174,7 000 единиц в 2022 году, что составляет 27,9% доли рынка, заявили эксперты.

На втором месте с долей 19,5% от общего объема продаж в РФ находятся корейские бренды. Соответственно, в рейтинге после Lada расположились Kia (65,7 тыс.) и Hyundai (54,9 тыс.) соответственно.

Общая доля рынка легковых автомобилей составила 19,2%, поэтому китайские компании немного отстали. Однако они опережают “европейцев”, которые заняли 18,5%. Французская Renault (40,8000 единиц) занимает четвертое место, а китайская Chery (39,3 тыс. единиц) – пятое, пишет Автостат. По данным агентства, по итогам 2022 года 12,4% продаж российского рынка легковых автомобилей пришлось на японские бренды. Оставшийся 1% заняли американские бренды.


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