 

В России ожидается рост микрозаймов

10.01.2023, 10:10, Разное
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По мнению аналитиков компании Webbankir, в ближайший год объем выдаваемых в РФ кредитных займов вырастет на 15%-20%. Такая же динамика будет наблюдаться и в отношении среднесрочных кредитов.

Объем PDL-кредитов на короткий срок увеличится на 15%-20% в 2023 году. По мнению аналитиков платформы, такая же динамика будет наблюдаться и с кредитами в рассрочку. Это краткосрочные кредиты, которые могут быть выданы на крупные суммы в течение нескольких месяцев.

По их словам, такой рост приводит к высокому спросу на услуги МФО. По словам экспертов, микрозаймы дают возможность тысячам россиян поддерживать свой уровень жизни в современных экономических условиях. В 2022 году динамика рынка МФО была выше – PDL и займы в рассрочку выросли примерно на 30% по сравнению с 2021 годом. Аналитики поясняют, что прогноз на 2023 год менее оптимистичен из-за законодательных ограничений. Поэтому с 1 января 2023 года кредитная структура должна ограничить долю заемщиков, у которых общая долговая нагрузка превышает 80%, до 35%. Аналитики заявили, что эта доля выше, чем была “до сих пор”. С 1 июля 2023 года максимальная ставка по потребительским кредитам со сроком погашения менее одного года и максимальными ежемесячными платежами снизится с 1% до 0,8% в день к договору потребительского долга.

Эти меры, по мнению экспертов, усложнят для МФО задачу не принимать менее качественных заемщиков и заставят их пересмотреть свою скоринговую политику. Это может помочь сократить чрезмерную задолженность. Существует также вероятность того, что люди, которым отказано в легальном кредите, обратятся к черным кредиторам. МФО часто используются людьми для покрытия своих самых основных финансовых потребностей. Они будут продолжать искать деньги. Также лучше получить кредит в хорошей компании, деятельность которой контролируется Банком России, говорят аналитики.


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