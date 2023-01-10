 

Йен Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз

10.01.2023, 9:50, Разное
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Накануне 44-летний Йен Сомерхолдер, известный широкому зрителю по роли Деймона Сальваторе в “Дневниках вампира”, вышел на связь с поклонниками, чтобы сообщить о пополнении в семье. Они с возлюбленной Никки Рид ждут второго ребенка. Сомерхолдер опубликовал в своем блоге несколько новых “беременных” снимков Рид, на одном из которых можно увидеть и первенца пары — 5-летнюю дочь Бодхи. 

Все, чего я когда-либо хотел с тех пор, как был маленьким мальчиком, — это иметь большую семью. Спасибо тебе, Ник, за то, что приподнесла мне этот подарок. Второй раунд, на старт! – написал актер. – Спасибо, спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что ты самая невероятная мама, и так усердно работаешь, чтобы мечты воплотились в жизнь. 

Звезда “Сумерек” Никки Рид выложила в свой микроблог те же снимки и написала:

Как все знаете, я выстроила в соцсетях определенные границы, особенно когда речь заходит о детях и о том, какую информацию я несу в этот мир. Большое спасибо вам за то, что уважаете это, и за то, что шлете позитив, доброту и любовь. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы ими не делиться. 

Напомним, что Йен Сомерхолдер и Никки Рид начали встречаться в 2014-м и поженились годом позже, объединив таким образом фандомы главных вампирских саг. В 2017 году на свет появился их первый ребенок — дочь, которую назвали Бодхи.


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