Экс-агент ЦРУ – за годы невнимательности российские шпионы внедрились в Германии на всех уровнях

У Москвы бесчисленное количество шпионов в Германии, заявил в интервью Focus бывший агент ЦРУ Джон Сайфер. По его словам, РФ воспользовалась тем, что в ФРГ долгое время несерьёзно относились к контрразведке, вследствие чего смогла внедрить своих людей на всех уровнях. Именно поэтому другие западные спецслужбы не сотрудничали с немцами по российскому направлению, ведь они могли передать информацию Кремлю, объяснил он.



AP

В известии о том, что в рядах сотрудников Федеральной разведывательной службы Германии нашли предполагаемого российского шпиона, нет ничего удивительного, заявил в интервью Focus бывший агент Центрального разведывательного управления США Джон Сайфер. «Русские не жалели ни времени, ни сил, чтобы внедриться в немецкие учреждения на всех уровнях. Российские спецслужбы работают неустанно, и они извлекли выгоду из того, что в Германии несерьёзно относились к контрразведке. Другие западные спецслужбы тоже точно не удивились. Они скорее исходят из того, что в немецких спецслужбах и правительстве произошло ещё бесчисленное количество внедрений. Это же была одна из причин, по которой ЦРУ и другие спецслужбы не хотели сотрудничать с немцами по российскому направлению: они всегда переживали, что немецкие шпионы передадут информацию Москве».

И немецкое правительство ничего не предпринимало, так как не хотело злить Кремль, объясняет Сайфер: «В том, что касалось России, ФРС просто не воспринимали всерьёз. По российскому направлению от немцев можно было не ждать никакой помощи. ЦРУ сотрудничало со многими другими европейскими правительствами и спецслужбами, но в сотрудничестве с ФРС по российским целям не было абсолютно никакой ценности».

Экс-агент американской разведки также объяснил, каким именно образом вербуют шпионов. По его словам, мотиваторами могут послужить различные вещи: эго, жадность или идеология. Со временем российские спецслужбы смогли раздобыть большое количество информации о немецких чиновниках: «Они могут узнать всё об их частной жизни, политических взглядах и личных проблемах. Всеми найденными слабостями потом пользуются. Русские — профессионалы, и у них огромное количество средств, чтобы заполучить такую информацию и завербовать шпионов в немецких учреждениях. Особенно если нет практически никакой контрразведки. Российские агенты могут подкупать граждан. У Москвы бесчисленное количество шпионов в Германии. Многие из них выдают себя за дипломатов или бизнесменов. Тем людям, которых они выбрали, они делают финансовые предложения».

Также Сайфер рассказал о том, что разоблачения агентов очень губительно отражаются на рабочем климате в организации: ЦРУ приобрела этот опыт после разоблачения советского шпиона Олдрича Эймса в 1994 году. После него последовало большое количество расследований. В управлении царила атмосфера недоверия, объяснил он: «Могут пройти годы, пока люди справятся с подрывом доверия. В то же время хорошо, что ЦРУ стало относиться серьёзно к этим угрозам. Были приняты меры, чтобы в будущем лучше защитить себя от подобных атак».