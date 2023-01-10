 

«Было странно» – китайскому послу не очень понравилось присутствовать на открытии памятника Деникину

10.01.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посол Китайской Народной Республики Чжан Дэвэнь в развёрнутом интервью «Жэньминь жибао» рассказал, что ему не слишком понравилось присутствовать на открытии памятника генералу Антону Деникину.

6-метровый монумент в Москве был торжественно открыт 4 декабря, в 150-й день рождения белого военачальника.

Поначалу, по словам дипломата, всё было «красиво и очень хорошо». Однако затем историк Егор Холмогоров выступил с речью, в которой процитировал завещание Деникина со словами: «Бить красных, изничтожать их любой ценой, выжигать красную холеру везде, где она появится, – вот долг любого русского человека». В этот момент представителю КНР «стало как-то неуютно».

– Было странно. Причём я удивлён не содержанием этой речи: в мире есть много точек зрения, много систем, которым надо уживаться, взаимовыгодно сотрудничать, продвигать общечеловеческие ценности и интересы. Но задача дипломатов во всём мире – как раз сглаживать неровности, преодолевать несовместимости, – говорит Чжан Дэвэнь. – Почему меня позвали именно на такую церемонию? Возможно, произошла ошибка.

Далеко не все согласились со мнением китайского посла – так, глава КПРФ Геннадий Зюганов, тоже присутствовавший на мероприятии, не понял претензий.

– Хочу отметить, что буфет после митинга был выше всяких похвал, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.22 / Мнение: Груз 1488

12.12.22 / Кто такой Джон Голт?

18.06.21 / Три ошибки, которые способны уничтожить урожай огурцов (и чем поливать рассаду для лучшего плодоношения)

04.01.22 / Инопланетяне могут переделать астероиды в бомбы, утверждает военный эксперт

26.03.22 / Госдума объявила амнистию осужденным за контрабанду

08.09.22 / Чудеса Владимирской иконы Божией Матери

08.01.23 / Мнение: Нарковойны

25.05.22 / Ученые выяснили, как отказаться от сигарет, алкогольных напитков и психоактивных веществ

18.03.22 / Сухой шампунь и аксессуары – на первом месте: семь хитростей, как сохранить свежесть челки

08.08.22 / АСВ выплатит кредиторам ликвидируемого на Урале банка “Нейва” 530 миллионов рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика