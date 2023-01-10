«Было странно» – китайскому послу не очень понравилось присутствовать на открытии памятника Деникину

Посол Китайской Народной Республики Чжан Дэвэнь в развёрнутом интервью «Жэньминь жибао» рассказал, что ему не слишком понравилось присутствовать на открытии памятника генералу Антону Деникину.

6-метровый монумент в Москве был торжественно открыт 4 декабря, в 150-й день рождения белого военачальника.

Поначалу, по словам дипломата, всё было «красиво и очень хорошо». Однако затем историк Егор Холмогоров выступил с речью, в которой процитировал завещание Деникина со словами: «Бить красных, изничтожать их любой ценой, выжигать красную холеру везде, где она появится, – вот долг любого русского человека». В этот момент представителю КНР «стало как-то неуютно».

– Было странно. Причём я удивлён не содержанием этой речи: в мире есть много точек зрения, много систем, которым надо уживаться, взаимовыгодно сотрудничать, продвигать общечеловеческие ценности и интересы. Но задача дипломатов во всём мире – как раз сглаживать неровности, преодолевать несовместимости, – говорит Чжан Дэвэнь. – Почему меня позвали именно на такую церемонию? Возможно, произошла ошибка.

Далеко не все согласились со мнением китайского посла – так, глава КПРФ Геннадий Зюганов, тоже присутствовавший на мероприятии, не понял претензий.

– Хочу отметить, что буфет после митинга был выше всяких похвал, – сказал он.

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