 

Ученые: Мощные землетрясения «виновны» в резком потеплении в Арктике

10.01.2023, 9:00, Новости дня
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Причиной резкого потепления климата в Арктике в конце XX века оказались мощные землетрясения, а не деятельность человека, такую гипотезу выдвинули российские ученые, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

По мнению ученых, именно катастрофические землетрясения дали резкий старт потеплению в Арктике в конце 1970-х годов, передает РИА «Новости».

Как рассказал руководитель работы академик РАН Леопольд Лобковский, для обоснования сейсмогенно-триггерной гипотезы необходимо было посмотреть, существует ли пространственно-временная корреляция между началом потепления в Арктике и сильнейшими землетрясениями в ближайшей к арктическому шельфу Алеутской зоне субдукции (зона на границе литосферных плит). Оказалось, что такая корреляция существует, но с временным сдвигом примерно в 20 лет.

Исторические данные свидетельствуют, что самые мощные землетрясения в Алеутской дуге случились в середине прошлого века в достаточно узком временном интервале 1957-1965 годов. Возникшие так называемые деформационные тектонические волны, двигаясь со скоростью около 100 километров в год, прошли бы расстояние около 2 тыс. километров между Алеутской дугой и Арктическим шельфом именно за 20 лет.

Аналогичный сейсмогенно-триггерный механизм работает и для Антарктики. Особенно заметный рост температуры в Антарктиде стал фиксироваться в последние десятилетия на фоне резкой активизации разрушения покровно-шельфовых ледников.

Как отмечают авторы работы, предложенный ими сейсмогенно-триггерный механизм позволяет объяснить, почему полярные регионы Земли нагреваются существенно быстрее, чем основная часть нашей планеты.

«Если признать роль природного фактора, то логично пересмотреть экономические и политические решения, предусматривающие быстрое сокращение отраслей промышленности, что может сказаться на развитии экономики ресурсодобывающих стран, к которым относятся Россия, Китай, ряд стран Ближнего Востока», – отметил Лобковский.

Ранее сотрудники нацпарка «Русская Арктика» во время рейда вокруг острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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