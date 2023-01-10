Российский мобилизованный из ЗВО «Слон» сообщил о больших потерях ВСУ под Новый год

Российский мобилизованный из Западного военного округа, который служит на передовой в 300 метрах от ВСУ, рассказал о больших потерях украинских военных в новогоднюю ночь.

Так, у линии боевого соприкосновения на окраине Кременной, под Новый год противник понес большие потери в попытке активизироваться. При этом военный с позывным «Слон» добавил, что у ВСУ ничего не вышло, хотя украинские военные продолжают обстрелы и диверсионно-разведывательные группы пытаются заходит ближе, однако ВС РФ к этому готовы, передает РИА «Новости».

Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные.

Накануне сообщалось, что ВС РФ заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной.

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