 

Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником

10.01.2023, 8:55, Разное
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Алена Жигалова (как на самом деле зовут журналистку) выбрала более достойный и изысканных остров, чем балерина Анастасия Волочкова, которая делает шпагаты неподалеку. Журналистка, ее мама и молодой фаворит сняли тихую приватную виллу, видимо, чтобы ничто не мешало семейному знакомству и любовным утехам.

Роскошная вилла отеля Sun Island Resort & Spa, судя по известным системам бронирования на неделю обошлась им в 750 тысяч рублей на троих. Вот уж, действительно, романтическое путешествие!..

Еще на своем недавнем дне рождения Алена призналась в 28 летней дружбе (а по факту – в безответной любви) к Филиппу Киркорова. Но вдруг появился этот смазливый молодой ухажер. Бросив солидную должность в иностранной компании, он перешел под крыло Алены и теперь занимается ее личной коммерцией и рекламой. Совмещает приятное с полезным, так сказать.

За время общения с этим красавцем Алена заметно преобразилась: сделала пластику лица, похудела, стала модно одеваться и расцвела. Она превратилась в роскошную леди. Ведь юного кавалера рядом надо постоянно удивлять, соблазнять и радовать!


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