“Это невозможно”: стали известны подробности состояния Михалкова

77-летний Никита

Михалков оказался госпитализирован со страшным диагнозом — коронавирус. Ранее,

многие строили догадки, что случилось с мужчиной. Одни ссылались на возраст,

другие говорили о заражении гриппом.

Оказалось, что

автор фильмов “Раба любви” и “Утомленные солнцем” сам

вызвал себе скорую помощь. Никита Михалков почувствовал недомогание, кашель и

температуру. Он решил не заниматься самолечением, а сразу обратился в

неотложку.

После резкого

ухудшения состояния, Никита Сергеевич был помещен в московскую ГКБ,

специализирующуюся на ковиде. Сейчас встретиться с режиссером лично невозможно,

в реанимацию могут попасть только близкие родственники Михалкова. Так, режиссер

Николай Бурляев говорит, что пока не виделся с другом. В больнице находится

только семья.

“Напрямую пока

нет, это невозможно, узнаю из своих источников. Знаю, что все уже нормально”,

— поделился с журналистами подробностями состояния Михалкова Бурляев.

По его словам,

совсем скоро Никиту Михалкова переведут в палату. Он уже находится в сознании,

а температура не вызывает опасений. Бурляев не сомневается, что режиссер

обязательно поправится.