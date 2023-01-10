 

“Это невозможно”: стали известны подробности состояния Михалкова

10.01.2023, 8:55, Разное
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77-летний Никита
Михалков оказался госпитализирован со страшным диагнозом — коронавирус. Ранее,
многие строили догадки, что случилось с мужчиной. Одни ссылались на возраст,
другие говорили о заражении гриппом.

Оказалось, что
автор фильмов “Раба любви” и “Утомленные солнцем” сам
вызвал себе скорую помощь. Никита Михалков почувствовал недомогание, кашель и
температуру. Он решил не заниматься самолечением, а сразу обратился в
неотложку.

После резкого
ухудшения состояния, Никита Сергеевич был помещен в московскую ГКБ,
специализирующуюся на ковиде. Сейчас встретиться с режиссером лично невозможно,
в реанимацию могут попасть только близкие родственники Михалкова. Так, режиссер
Николай Бурляев говорит, что пока не виделся с другом. В больнице находится
только семья.

“Напрямую пока
нет, это невозможно, узнаю из своих источников. Знаю, что все уже нормально”,
— поделился с журналистами подробностями состояния Михалкова Бурляев.

По его словам,
совсем скоро Никиту Михалкова переведут в палату. Он уже находится в сознании,
а температура не вызывает опасений. Бурляев не сомневается, что режиссер
обязательно поправится.


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