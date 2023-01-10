«Утопический проект» – сторонник Путина и расист Майкл Догерти призвал пересмотреть поддержку Украины

То, на что США подписались, поддержав Украину, — это масштабный и практически утопический проект, считает американский журналист Майкл Догерти. Как он пишет в статье для National Review, эта затея сопряжена с очевидными и неизбежными рисками и способна привести к потенциально катастрофическим последствиям, поэтому пришло время всерьёз задуматься о необходимости продолжать помогать Киеву.

По словам американских ястребов, США за сущие гроши помогают Украине сохранять демократию, которой угрожает авторитарный режим, ослаблять вооружённые силы враждебной державы и укреплять альянс НАТО, однако основополагающие проблемы вовлечённости Соединённых Штатов в дела этого региона никуда не деваются. Как считает американский журналист Майкл Догерти, Украина играет маловажную роль в национальных интересах Соединённых Штатов, а желание американского народа и дальше оказывать ей помощь в военном конфликте слабеет с каждым днём.

Как он продолжает в статье для National Review, преимущества поддержки Киева совсем не перевешивают её издержки. Ястребы отмахиваются от тревог по поводу внутренней политической культуры на Украине, называя их банальными, противоречивыми или даже результатом пропагандистских теорий заговора, распространяемых Россией. На первый взгляд, эта позиция имеет под собой некие основания, однако комментаторы ещё в 2014 году заметили, что события на Майдане возглавила по большей части либеральная коалиция, которая фактически находилась в союзе с украинскими ультранационалистами, и такой же нелицеприятный альянс существует и сегодня.

Украину возглавляет Зеленский — еврей и комедийный актёр, но буквально на этой неделе Верховная рада и многие видные общественные организации отметили день рождения Степана Бандеры — украинского коллаборациониста и ультранационалиста, стремившегося очистить Украину от «неугодных». Влиятельные члены польского правительства, которое стало самым активным европейским союзником Украины в этом конфликте, выступили с критикой и повторили прежние требования: чтобы Украина признала факт бандеровских расправ над поляками и евреями в период Второй мировой войны.

Ультранационалистический проект, продолжает Догерти, абсолютно несовместим с тем, что жители Запада считают основополагающими свободами. Украинские власти начали запрещать политические партии, которые были им неугодны, ещё в 2014 году, и первой пострадала Коммунистическая пария. В конечном счёте они запретили все партии, которые возникли на обломках распавшейся пророссийской «Партии регионов», имевшей достаточно прочные позиции в Донбассе. СМИ, позволяющие себе критиковать правительство, закрываются с завидной регулярностью. По этим и многим другим причинам Украина до сих пор не удостоилась статуса дееспособной или зрелой демократии, и нынешний конфликт лишь усугубляет проблемы.

Законы о дерусификации, принятые на Украине, запрещают постановки пьес русских писателей. Они запрещают украинцам ввозить более десяти книг на русском языке за раз. Они запрещают печатать любые произведения и работы на русском языке, если к ним не прилагается версия на украинском языке, которая должна идти первой. А ведь речь идёт о стране, где 20-30% населения в совершенстве владеет только русским языком.

Кроме того, не стоит забывать, что Украина остаётся недееспособным и коррумпированным государством, которое зависит от личных устремлений олигархов, и в условиях этого конфликта она становится всё менее либеральной страной, и это сыграет значимую роль, когда конфликт завершится. Боевые действия подорвали экономику страны. По некоторым оценкам, на восстановление Украины придётся потратить не менее $750 млрд, и эта цифра продолжит расти. Таким образом, если кто-то не возьмёт на себя расходы на восстановление страны, перевооружение и оживление экономики, Украина быстро снова окажется во власти России.

Наконец, пишет автор статьи, ослабление военного потенциала РФ — хорошая затея, только если она привязана к достижимой стратегии. В отсутствие такой стратегии это лишь укрепляет враждебность к Соединённым Штатам среди самих россиян, которые ясно видят, что американские спецслужбы и министерство обороны открыто хвастаются тем, как они убивают солдат.

Как заключает Майкл Догерти, сторонникам идеи дальнейшей помощи Украине обязательно нужно преуменьшать связанные с ней расходы, потому что уровень поддержки этой идеи начал резко падать. Именно поэтому ястребы изо всех сил не желают говорить о долгосрочных обязательствах, которые Западу придётся взять на себя, чтобы Украина зависела от него в области финансов и обороны. Между тем Украина крайне важна для интересов России, а это значит, что Москва пойдёт на любые риски и жертвы, чтобы вернуть её под свой контроль.

«Трудно требовать от людей ясности суждений касательно вооружённого конфликта. Их охватывают приступы морализаторства, что существенно затрудняет попытки осмыслить, как может выглядеть достижимое и приемлемое компромиссное решение. Но то, на что мы подписались, поддержав Украину, — это масштабный и практически утопический проект, сопряжённый с очевидными и неизбежными рисками и способный привести к потенциально катастрофическим последствиям. Пришло время всерьёз задуматься об этих рисках и опасностях», — подводит итог автор материала.