Сотни миллионов из карманов налогоплательщиков не помогли правительству Великобритании популяризировать спорт

После проведённых в Лондоне летних Олимпийских игр 2012 года правительство Великобритании выделило на популяризацию спорта в стране £1,5 млрд, однако назначение более £1 миллиардов из этой суммы остаётся неизвестным, пишет Sky News со ссылкой на комитет по государственным счетам палаты общин. Более того, несмотря на эти траты, там не добились значительного прогресса в привлечении британцев к занятиям спортом.



АР

После проведения в Великобритании летних Олимпийских игр в 2012 году британское правительство выделило сотни миллионов денег налогоплательщиков на развитие спорта в стране. Однако, согласно опубликованному в выходные комитетом по государственным счетам палаты общин британского парламента докладу, с тех пор жители Соединённого Королевства не стали уделять больше внимания спортивным занятиям.

Как отмечает Sky News, в комитете настаивают, что во время проведения Игр 2012 года правительство обязалось обеспечить долгосрочное наследие от потраченных на мероприятие £8,8 млрд, но выгоды не материализовались.

В течение первых трёх лет после Игр доля взрослых британцев, занимающихся спортом хотя бы раз в неделю, снизилась, что заставило правительство изменить стратегию. Но, несмотря на потраченные с тех пор сотни миллионов фунтов стерлингов, комитет пришёл к выводу, что смена курса не привела к значимым изменениям.

В докладе отмечается, что с 2016 года организация при Министерстве цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Sport England распределила на популяризацию спорта по всей стране £1,5 миллиардов грантов. Однако организации неизвестно, на что было потрачено более £1 миллиардов из этой суммы.

Более того, несмотря на траты по £323 миллионов в год, министерство и организация не добились значительного прогресса в привлечении британцев к занятиям спортом. Так, с 2016 по 2019 год число взрослых жителей Англии, активно занимающихся спортом, увеличилось всего на 1,2 процентных пункта. Даже сейчас физическая активность двух из пяти англичан всё ещё не соответствуют рекомендациям главного врача Англии.

Председатель комитета Мэг Хиллер заявила, что неспособность отчитаться за две трети выделенных налогоплательщиками денег связана с «отсутствием видения и мотивации» в Sport England.

«Практически ничего не удалось сделать в плане наследия, даже в моём районе Восточного Лондона, где прошли Игры 2012 года. И перезагрузка с 2015 года не принесла ожидаемых положительных результатов. Отсутствие видения и мотивации привело к тому, что Sport England выплатила 1,5 миллиарда фунтов стерлингов из денег налогоплательщиков, не зная, куда ушли две трети из них, и в результате рост числа активных взрослых составил всего 1,2 процентных пункта», — приводит Sky News слова Хиллер.

По её словам, подобные «растраты и потери» государственных средств недопустимы в условиях кризиса стоимости жизни, который переживает Великобритания.

Впрочем, в британском правительстве с такой оценкой своей деятельности не согласны. Sport England утверждает, что у организации уже есть надёжный процесс мониторинга распределения средств, но там и дальше будут искать пути улучшения контроля за расходованием денег налогоплательщиков, что будет основной частью стратегии правительства.

При этом представитель британского правительства отметил, что там сделали здоровье и физическую форму британцев своим приоритетом и уровень активности людей был на рекордно высоком уровне до пандемии коронавируса. Правительство подчёркивает, что во время пандемии там выделили £1 миллиардов на поддержку спортивного досуга и профессионального спорта.

«Уровень активности молодых людей сейчас вернулся к уровню до пандемии, и мы продолжаем работать со Sport England, чтобы инвестировать в спорт для всех. В ближайшее время мы опубликуем новую спортивную стратегию, в которой будут изложены наши амбиции по дальнейшему повышению уровня активности, и ответим на доклад комитета в установленном порядке», — заявил представитель правительства.