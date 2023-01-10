Курс рубля на старте торгов Московской биржи подешевел к доллару, евро и юаню

Курс доллара на старте торгов вторника дешевел к рублю, но перешел к слабому росту, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» слегка снижался, но затем вырос до 70,04 рубля (плюс 5 копеек). Курс евро поднялся до 74,90 рубля (плюс 46 копеек), юаня – до 10,26 рубля (плюс 4 копейки), передает РИА «Новости».

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