 

Курс рубля на старте торгов Московской биржи подешевел к доллару, евро и юаню

10.01.2023, 7:38, Новости дня
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Курс доллара на старте торгов вторника дешевел к рублю, но перешел к слабому росту, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» слегка снижался, но затем вырос до 70,04 рубля (плюс 5 копеек). Курс евро поднялся до 74,90 рубля (плюс 46 копеек), юаня – до 10,26 рубля (плюс 4 копейки), передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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