 

Bloomberg сообщило о намерении Эстонии до конца января разработать план изъятия российских активов

10.01.2023, 7:38, Новости дня
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Эстония хочет передать замороженные российские активы Украине и до конца января собирается разработать соответствующую законодательную базу, сообщают информационные агентства.

В понедельник официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм сообщил, что юридический план конфискации российских активов разработают в связи с поручением кабмина. Эстония хочет представить план к тому моменту, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов ЦБ РФ и миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу сказал, что его страна намерена самостоятельно разработать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, поскольку процесс на уровне ЕС застопорился.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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