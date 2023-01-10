 

Офицер из ЛНР Марочко сообщил о госпитализации 100 украинских военных с обморожениями

10.01.2023, 7:38, Новости дня
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За последние дни из Донбасса в украинские медицинские учреждения доставили около 100 бойцов вооруженных сил Украины с обморожениями, сообщил офицер из ЛНР Андрей Марочко.

Марочко заявил, что большинство госпитализированных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно у 40% из них были тяжелые обморожения, из-за которых пришлось проводить ампутации конечностей. В самой ЛНР в последние дни температура воздуха составляет минус 12–14 градусов, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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