 

Володин заявил о миллиардных убытках у покинувших РФ компаний

10.01.2023, 7:30, Разное
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По словам Володина, ушедшие из России компании терпят миллиардные издержки. Производители из РФ заполняют освободившиеся ниши и наращивают объемы, подчеркнул спикер.

Так, производство одежды увеличилось на 42%, а лекарств – на 15%, уточнил он. При этом важно, чтобы бизнес был национально ориентированным и оставлял деньги в стране для ее развития, добавил Володин.

Он напомнил, что в прошлом году был принят закон о запрете выдачи лицензий на разработку месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь они должны создавать юридическое лицо в России.

Также иностранцам запретили участвовать в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурами и перевозками. Кроме того, Дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий офшорным юрлицам быть концессионерами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассказал Володин.

“Но многое предстоит еще сделать. Это приоритет Государственной Думы”, – заключил спикер.

Ранее британское издание The Economist отметило устойчивость российской экономики к санкциям западных стран. Прогнозы некоторых экспертов о глубине падения ВВП России не оправдались, констатировали журналисты.


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