 

“Сделать предложение”: Пойманная с новым ухажером Чехова проболталась о свадьбе

10.01.2023, 7:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прославленная телеведущая уже довольно долгое время путешествует за границей. Прошлой весной она была на Бали, потом решила отправиться в США, а сейчас изучает Мексику. Правда, как оказалось, открывает новые горизонты Анфиса Чехова не одна.

Вчера звезда опубликовала одно видео, благодаря которому поклонники поймали ее с новым ухажером. В кадре теледиву по щеке гладит мужская рука, а потом ведет на пляж. Раскрывать личность своего возлюбленного она, видимо, не захотела, а потому остальные части тела народу не показала. “Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам”, – приводит ее объяснения Пятый канал.

Многие фанаты посчитали этот шаг очень мудрым, а также поспешили обрадоваться счастью, свалившемуся на Анфису Чехову. А она, похваставшись им, продолжила изучать Мексику и делиться красивыми кадрами, правда, уже без присутствия в них таинственного незнакомца.

Так, опубликовав одну фотографию, она проболталась о свадьбе. Правда, пока не о своей, а других людей: звезда показала, как на берегу океана для некой девушки происходит очень романтический поступок, а за ним, как известно, последует замужество.

“Кто-то готовился сделать предложение своей возлюбленной на закате”, – объяснила Анфиса Чехова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Мнение: Беззащитный Сокуров

03.01.21 / Билл Гейтс отзывает чип, которым Лукашенко вылечили от коронавируса, из-за технической неисправности

15.09.20 / В России введут православный банкинг, как альтернативу исламскому

06.12.22 / Когда ни один крем не поможет: красота и молодость кожи и волос сильно зависит от целостной деты и состояния души

14.05.21 / Ученые: Звуковые волны заставляют левитировать любые предметы

23.05.22 / Мнение: Донорно-акцепторная связь

01.06.21 / Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости закрытого ужина Vogue

26.08.22 / Мнение: Невероятные приключения сотрудника посольства США в Москве

30.07.22 / В США ученые изобрели сердце для биоробота, работающее точнее человеческого

17.05.22 / Небрежный пучок, двойная «рыбная» коса и другие стильные прически для комфорта в жаркое время года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика