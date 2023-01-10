Камера наблюдения засняла огромный треугольный НЛО
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Это видео было снято ранним утром 23 октября 2021 года в городке Сент-Олбанс, Великобритания, но в сеть попало лишь недавно.
НЛО двигаются синхронно или почти синхронно, так что очень сложно сказать, три ли это разных объекта или один в форме треугольника. Энтузиасты уфологии считают, что последнее более вероятно.
Многие уверены в том, что это видео не подделка, так как на нем можно заметить небольшое визуальное растяжение, какое обычно бывает при использовании широкоугольных объективов.
“Это, вероятно, лучшие онлайн-кадры этого (треугольного) корабля. Изначально я думал, что это могут быть три объекта, движущиеся в унисон, но пространство между огнями соответствует одному объединенному кораблю, а не трем отдельным объектам”, – написал один пользователь.
“Это превосходно! Я действительно надеюсь, что внедрение легкодоступных камер повсюду, от автомобилей до дверных камер и камер безопасности, позволит запечатлеть больше этого материала”, – прокомментировал другой.
Видео широко распространилось в социальных сетях и к нему были оставлены сотни комментариев. К сожалению, нет никакой информации о том, показывалось ли это видео каким-либо экспертам по выявлению видеомонтажа.
Скептически настроенные пользователи высказали мнения о том, что это могли быть три беспилотника, специально настроенные двигаться в форме треугольника, либо три вертолета по какой-то причине летающие именно в такой группировке.
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