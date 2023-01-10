Загадочная волна наблюдений гуманоидов в Канаде

1968 год был отмечен большим всплеском наблюдений НЛО по всему миру, но одним особенным местом, где наблюдалась целая волна сообщений об НЛО и встречах с инопланетянами, была Канада.

В том году в Канаде произошел беспрецедентный в истории страны всплеск и интенсивный рост сообщений о странных летающих объектах и их причудливых экипажах.

Эта волна началась в апреле в Ванкувере с двух очевидцев, которые сидели в своей машине возле парка Уайтеклифф, когда заметили очень ярко светящийся объект, летящий невысоко над деревьями и постепенно снижающийся.

Вскоре после того, как НЛО скрылся за деревьями, из лесу вышел маленький светящийся человечек, который передвигался очень быстрыми и точными движениями, и светился столь ярко, что невозможно было разглядеть какую-либо одежду или черты его лица.

Странное маленькое существо наконец заметило двух людей, смотрящих в его сторону, после чего повернулось к лесу, быстро скрылось за деревьями, а вскоре после этого яркий объект взлетел вверх в небо, резко ускорился и пропал из виду.

Через несколько дней после этого в Чикутими, Квебек, женщина по фамилии Трамбле шла по дороге в ресторан, когда увидела парящий в небе странный объект. Из нижней части объекта выходил конусообразный луч, достигающий земли.

По словам женщины, луч света достиг ее и она зажмурилась от внезапной ослепительной яркости, но это продолжалось считанные мгновения. Когда она открыла глаза, то обнаружила, что объект исчез и его нигде не видно.

Ошеломленная женщина решила отправиться домой, то была еще больше шокирована, когда возле своего дома увидела “маленькое гуманоидное существо с темно-голубыми глазами, одетое в странно выглядящий бесшовный белый комбинезон”.

По словам свидетельницы, как только крошечный человечек понял, что его заметили, он растворился в воздухе прямо у нее на глазах. В течение следующих нескольких месяцев в этом же районе другими очевидцами были замечены похожие гуманоиды, одетые в белые комбинезоны.

В июне месяце, в Сарнии, Онтарио, 10-летняя девочка вечером гуляла возле своего дома и вдруг увидела светящегося гуманоида с лысой головой и без черт лица (без выраженного носа, рта и глаз), сидящего на скамейке возле их гаража.

Она утверждала, что когда он встал, то был в высоту почти два метра, и что она испугалась его вида и начала звать папу. При звуках голоса девочки гуманоид тут же бесследно исчез.

Чуть позже в том же июне две женщины прогуливались поздним вечером возле автостоянки в Лаваль-де-Рапид, Квебек, когда увидели, как какой-то странный объект затмил полную луну в небе. Когда они всмотрелись в эту странную аномалию, они смогли разглядеть двух маленьких гуманоидных существ, “левитировавших” в воздухе и приближающихся прямо к ним.

Когда они приблизились, женщины рассмотрели, что у них черная кожа и что они одеты в облегающие цельнокроеные костюмы. Когда существа достигли земли, они откуда-то достали инструмент, похожий на маленькие вилы, и начали копать ими землю, не обращая внимания на изумленных женщин.

Что существа делали дальше, осталось неизвестным, так как обе женщины в панике побежали прочь оттуда.

В июле 1968 года “волна” наблюдений продолжилась. 2 июля жительница поселения Алексис де Монкальм, Квебек, увидела группу из примерно двадцати крошечных зеленых человечков с заостренными носами и шляпами в форме грибов, проходящих ночью мимо ее дома.

В тот же день два констебля из Сент-Томаса, Квебек, заметили двух маленьких человечков с непомерно большими головами. Рост человечков был около 60 см. Существа перебежали через дренажную канаву, и когда полицейские бросились в погоню, они растворились в воздухе.

26 июля двое мальчиков, катавшихся на велосипедах недалеко от аэропорта в Ривьер-дю-Лу (Квебек), заявили, что видели, как два серокожих гуманоида ростом чуть меньше метра выбежали из-за самолетного ангара и исчезли в кустах.

Два дня спустя, 28 июля, пятеро подростков из Сен-Станислас-де-Костка, Квебек, видели, как неподалеку от них приземлились два НЛО с красным свечением. Когда молодые люди пошли туда посмотреть, они столкнулись с гуманоидом ростом около 120 см, с большой головой, без заметной шеи, большими круглыми глазами, плоским носом и коричневой кожей, которая была “морщинистой, покрытый струпьями и шишками”.

Они утверждали, что, когда они посветили на существо фонариком, странное существо пошатнулось и попятилось к сараю, а потом постучало в окно, издавая “мычащий звук, похожий на коровий”. Потом оно исчезло в ночи и они видели отлетающий НЛО.

В том же месяце из других регионов тоже поступали сообщения о странных человекоподобных существах и НЛО, а в некоторых случаях очевидцы даже утверждали, что они были похищены. Один из таких рассказов исходит от женщины из Онтарио, которая уверяла, что ее забрали прямо из двора ее дома. Она видела, как большой светящийся диск опустился и из него появились три гуманоидных инопланетянина, которые затащили ее на свой корабль.

Ее положили на плавающую кровать и прооперировали, вскрыв ей мозг в попытке вставить в голову “устройство слежения”, а затем залечили рану взмахом непостижимого устройства. Неясно, как выглядели эти существа, поскольку эта история, впервые опубликованная в книге Майкла Д. Меча “Массовые наблюдения НЛО”, не дает надлежащего описания.

В августе странностей стало еще больше. В Ванкувере группа мальчиков-подростков, которые развлекались с пневматическими пистолетами на поле для гольфа Shaugnessy, заметили на траве металлический предмет размером с автомобиль и похожий на “летающую тарелку”. Любопытные дети подошли к нему и постучали по его поверхности, а затем один из них увидел рядом бледно-голубого гуманоида в белом комбинезоне и с красным поясом вокруг талии:

“Мальчик сказал ему “Меня зовут Ким” и положил правую руку на сердце как приветствие. Существо в ответ подняло ладони вверх и издало какой-то звук, но он звучал так, словно у него вообще не было языка. Потом оно вытянуло правую руку и кивнуло мальчику, чтобы тот проделал то же самое с левой, и потом они наложили свои ладони друг на друга, словно для сравнения. Их ладони оказались очень похожими по форме, только у пришельца была очень бледная кожа.

Затем мальчик услышал голос в своей голове, который произнес “Ты хотел бы помолиться”? И существо поклонилось и вытянуло руки, указывая ладонями вниз на мальчика. Мальчик был немного смущен и, чтобы рассмешить своих друзей, которые были буквально ошеломлены этой сценой, он сделал жест в сторону пневматического пистолета в своем правом кармане.

Инопланетянин, казалось, почувствовал это и, похоже, воспринял как угрозу, и подростку пришлось извиниться и объяснить, что это всего лишь пневматический пистолет и он ненастоящий. Инопланетянин, казалось, понял это. Затем мальчик сказал еще несколько слов, а затем помахал инопланетянину, и инопланетянин помахал в ответ. Затем мальчик ушел к своим друзьям и они покинули этот район”.

Также в августе, в Монреале (Квебек), трое мужчин по имени Гай Ганье, Жан-Ги Жируар и Кэрол Маркиз возвращались домой с ярмарки, когда увидели существо высотой примерно в 1 метр, похожее на обезьяну, но с непропорционально большой головой.

Существо очень неловко двигалось, словно для него это было большой трудностью, но когда оно добралось до фонаря, то очень ловко запрыгнуло на него, а затем сделало очень длинный прыжок на другую сторону улицы и пропало из виду.

28 августа группа школьников в Колрейне, Квебек, увидела странное существо, скрывавшееся на кладбище. Оно было описано как похожее на человека ростом 120 см, с лысой головой, густой черной бородой и грубой чешуйчатой кожей красного цвета, похожей на кожу ящерицы.

Это существо школьники видели на протяжении трех дней, а на четвертый день оно поднялось на борт сине-бело-красной “летающей тарелки”, которая взмыла в небо, оставляя за собой столб густого дыма. Этот странный дым помимо школьников видело еще несколько взрослых, которых дети позвали для того, чтобы им поверили.

14 сентября три молодые девушки в Драммондвилле увидели маленького человечка в пальто и шляпе, который передвигался с движениями, похожими на движения робота. Когда он заметил девушек, то на его лице появилась гримаса сильного испуга. А затем маленький человечек просто растворился в воздухе.

На следующий день те же девушки снова заметили этого же коротышку, на этот раз то появилось из круга красного света и на нем был темно-синий комбинезон. Затем карлик снова совершил свою странную роботизированную прогулку за деревом и снова внезапно исчезл, оставив после себя странные следы.

21 сентября две разные девочки увидели существо, которое они назвали “марсианином”, на крыше своей школы в Коатикуке, Квебек. У существа было зеленое лицо без носа, рта или волос, и оно испускало искры при движении.

28 сентября семья изв Асбеста, Квебек, увидела в небе зеленый прямоугольник, из которого вылетел желто-оранжевый диск, из которого затем вышли несколько гуманоидов, которые плавали в воздухе вокруг диска, прежде чем вернуться в корабль и улететь. Аналогичный объект видели и несколько других свидетелей в этом районе.

Почему в течение 1968 года именно в Канаде произошла такая высокая концентрация встреч с таинственными гуманоидными существами? Были ли какие-либо из этих случаев связаны друг с другом, и что это были за сущности? Были ли они инопланетянами или межпространственными пришельцами, и если да, то чего они хотели и почему именно в 1968 году? Все это, мягко говоря, сбивает с толку.