Хаос на транспорте и в школах — северо-восток Индии накрыл густой туман

В северных и восточных штатах Индии из-за густого тумана и холодной погоды задерживаются поезда и самолёты, а также переносят возобновление занятий в школах, передаёт CNA. По информации канала, погодные условия не улучшатся как минимум до завтра.

Сильный туман и волна холодного воздуха, накрывшие северные и восточные регионы Индии, парализовали работу транспорта и помешали возобновлению занятий в школах.

ЖЕНЩИНА: Видимость на дорогах нулевая — а когда мы сюда добрались, выяснилось, что отправление большей части поездов задерживается. А ещё я слышала, как объявляли, что один поезд вообще отменили. Если в такой ситуации у кого-то будет какое-то срочное дело и ему нужно добраться домой, или со здоровьем возникнет проблема, откуда они вообще об этом узнают? Тревожная ситуация получается.

На дорогах сохраняется плохая видимость, из-за чего автомобилям приходится ехать с включёнными аварийными сигналами. В международном аэропорту Дели задержали несколько рейсов; пассажирам при этом рекомендовали обращаться за новой информаацией в авиакомпании.

Власти уже продлили зимние каникулы на неделю для значительной части школ, а частные учебные заведения, которые должны были сегодня возобновить работу, тоже отложили это на неделю.

По словам официальных лиц, густой туман в северных и восточных штатах Индии не развеется до завтра.

Дата выхода в эфир 09 января 2023 года.