Сенатор Рэнд Пол – США необходимо отказаться от наращивания санкционного давления и перейти к диалогу с Россией

Стратегия постоянного санкционного давления оказалась провальной и никогда не приносила желаемого результата. На порядок более результативным подходом будет отказ от ряда ограничений — ради начала переговоров, которыми неизбежно заканчивается большинство конфликтов, пишет сенатор Рэнд Пол для The American Сonservative. Политик советует американских законотворцев задуматься о последствиях затяжного конфликта для Украины, а также о национальной безопасности своей страны, которая в будущем может пострадать от огромных займов для внешней помощи.



AP

Послы и другие высокопоставленные сотрудники Госдепартамента, выступая перед комитетом сената по международным отношениям, зачастую не могут рассказать о каких-либо изменениях в политике геополитических противников Штатов, будь то Россия, Китай, Иран или Северная Корея. Вероятно, именно снятие санкций, а не введение новых ограничений может помочь Вашингтону добиться от других стран более гибкой позиции, пишет американский сенатор Рэнд Пол в статье для The American Сonservative. Аргументируя свою точку зрения, конгрессмен приводит в пример соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий, ставшем результатом санкционных уступок со стороны администрации Барака Обамы, которые помогли смягчить дискурс Тегерана.

Это очевидно на контрасте с действиями президента Дональда Трампа и его госсекретаря Майка Помпео, которые избрали стратегию давления на Иран из-за разработки последним баллистических ракет, что не ограничено положениями СВПД, но не понравилось американской стороне. Последовавший выход Штатов из договора, якобы из-за уклонения Тегерана от его соблюдения, никак не повлиял на политику иранцев. Нужно понимать, почему Иран стремится обладать этим видом вооружений: страна существует в мире, где доминируют ядерные державы, и при этом её главные соперники — шейхи-сунниты — усиливают свои военные возможности и сотрудничают с США; в таких условиях заключение какого-либо соглашения невозможно, необходима работа над внутрирегиональным диалогом, пишет Пол.

Сенаторы продолжают кричать, что на Украине якобы идёт геноцид и что российское руководство должно предстать перед гаагским судом, однако подобный дискурс бесплоден и не способствует переговорному процессу. Говоря об определении громкого термина «геноцид», напрашивается пример с ядерными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки силами США, к счастью которых Япония была не в состоянии выступать с такими обвинениями в то время. Токио капитулировал, однако в большинстве случаев конфликты заканчиваются переговорами. Поэтому украинский кейс предоставляет Штатам возможность применить инструменты диалога, отказавшись от стратегии наращивания санкционного давления в отношении России, считает политик.

Но всё же многие американские законодатели продолжают выступать против переговоров с Москвой по Украине. Им стоит задуматься, что будет с этой страной, если конфликт затянется ещё. Те же люди, поддержавшие ранее выделение $100 миллиардов помощи Киеву, уже говорят о триллионном «плане восстановления Украины», очевидно полагая, что Китай продолжит давать Штатам деньги взаймы, иронизирует автор материала. Стоит отметить, что в прошлом году проценты США по долгу составили около $400 млрд, и если процентные ставки продолжат расти, то в скором будущем эта сумма может превысить бюджет, выделяемый на нужды ВС Америки. Можно сколько угодно бить себя в грудь, но от этого стратегия постоянного введения новых санкций не станет эффективной и никак не предотвратит разрушение Украины. «Тех, кто поддерживает бесконечное вмешательство в каждый иностранный конфликт на планете, нужно спросить, укрепляется ли наша национальная безопасность, если выплаты по долгам превышают расходы на оборону?» — задаёт риторический вопрос Рэнд Пол в заключение своей статьи.