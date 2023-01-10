 

Сейсмологи сообщили о землетрясении у берегов Индонезии магнитудой 7,6

10.01.2023, 6:10, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано недалеко от берегов Индонезии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в море Банда в 431 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек, передает ТАСС.

Очаг залегал на глубине 100 км. Информация об угрозе цунами, разрушениях и жертвах не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Габоне.

Напомним, 26 декабря 2004 года землетрясение у берегов Индонезии стало причиной гигантского цунами. Общее число жертв в пострадавших странах Азии и Африки тогда составило примерно 230 тыс. человек. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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