 

Началось производство снайперской винтовки «Счетчик» для Вооруженных сил России

10.01.2023, 6:10, Новости дня
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Началось производство первой партии новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 мм для дальнейшей поставки в Вооруженные силы России, сообщил источник.

Первая партия будет включать несколько десятков винтовок, которые передадут подразделениям Вооруженных сил и Росгвардии. В ноябре сообщалось, что винтовку собираются проверить в реальных условиях в рамках спецоперации, передает РИА «Новости».

Напомним, осенью российские снайперы получили на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 на 51), которая будет опробована в СВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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