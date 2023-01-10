Началось производство снайперской винтовки «Счетчик» для Вооруженных сил России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Началось производство первой партии новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 мм для дальнейшей поставки в Вооруженные силы России, сообщил источник.
Первая партия будет включать несколько десятков винтовок, которые передадут подразделениям Вооруженных сил и Росгвардии. В ноябре сообщалось, что винтовку собираются проверить в реальных условиях в рамках спецоперации, передает РИА «Новости».
Напомним, осенью российские снайперы получили на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 на 51), которая будет опробована в СВО.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет