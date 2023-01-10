Из документа минфина США о финансовых операциях с венесуэльской оппозицией удалено упоминание Гуайдо и его правительства

Минфин США внес изменения в разрешение проводить финансовые операции с венесуэльской оппозицией, убрав из документа упоминание Хуана Гуайдо и его «временного правительства».

Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии, обновлен документ от 4 января 2021 года. Прежде в тексте говорилось, что исключения касаются лиц, уполномоченных оппозиционным парламентом «действовать от имени правительства Венесуэлы». Сейчас упоминание «временного правительства» удалено. Убрали целый параграф, касающийся исключений в отношении Гуайдо или уполномоченных им лиц. Сам Гуайдо больше в документе не фигурирует, передает ТАСС.

Напомним, оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.

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