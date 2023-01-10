Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Первый

рабочий понедельник года – это обычно нелегко, но в этом году звезды

расстарались и приготовили для нас самый мягкий и деликатный переход от

праздников к рабочим будням. Венера и Марс объединили усилия и решили, что миру

нужна большая порция гармонии. Они угадали!

Дружественные

отношения планет, олицетворяющих женское и мужское начало, это возможность наладить

отношения с партнером; познакомиться с приятным человеком; успешно провести

переговоры; купить одежду, которая к лицу; сделать удачные косметические

процедуры; начать больше зарабатывать.

Так

что неделя начнется удачно для тех, кто понимает, чего хочет. Правда,

действовать напрямую, экспансивно, смело, прямолинейно, вряд ли получится, так

как Марс в эти дни останавливается и разворачивается к прямому движению. К

следующему понедельнику он уже наберет скорость – вот тогда можно будет

развернуться на полную!

А

пока лучше планировать и мечтать. Аспекты Солнца с Нептуном и Меркурия с Ураном

(оба ретро) говорят о том, что многие смогут верно почувствовать, как

действовать дальше, опираясь на прошлый опыт. В учебе, искусстве, психологии, IT-сфере, интернете можно будет

разобраться в накопившихся вопросах.

Выходные

пройдут под влиянием Венеры, опечаленной негативными лучами Урана и Луны. Это

время, когда легко приуныть даже без причины, а уж при ее наличии – тем более.

Не стоит в эти дни впечатляться новостями, делать покупки, ходить в салоны

красоты, выяснять отношения и оценивать свои первые успехи в Новом году. Еще

успеете!

Овен

У

вас закончится какая-то история, связанная с работой или масштабным проектом.

Возможно, у вас сменится начальник или преподаватель, либо вы завершите научную

работу. Эта неделя покажет, какой багаж вы заработали, с чем пойдете дальше. В

конце месяца у вас будет момент удачи, готовьте основу для своего старта!

Телец

Многим

Тельцам придут в головы вопросы типа: почему я зарабатываю столько, а не

больше? Нравится ли не моя работа, или я ее просто терплю? Не пора ли

что-нибудь изменить в своей внешности и жизни вообще? Не игнорируйте такие

размышления, именно они помогут в скором будущем найти свой путь к успеху.

Близнецы

Ваш

Марс – один из главных героев недели. Под влиянием Венеры и своей

стационарности он будет спокойным и даже нерешительным, поэтому важные дела, в

которых нужна ваша сила или личная харизма, лучше пока отложить. Сосредоточьтесь

на комфорте, порадуйте себя тем, что приносит вам удовольствие.

Рак

Прощание

с Черной Луной – прекрасный момент! Вам станет проще жить: окружающие станут

меньше к вам придираться, улучшатся отношения. Готовьтесь к тому, что в марте в

ваш знак пожалует Марс. Завершайте дела, которые затянулись, отдыхайте,

рационально расходуйте свои силы и время.

Лев

На

этой неделе в вашем знаке окажется Черная луна, олицетворяющая темную сторону

личности. Проследите, какие темы станут актуальными, т.к. с ними вам придется

разбираться большую часть 2023 года. До третьей декады января не предпринимайте

важных шагов – пусть все идет потихоньку, не торопите события.

Дева

Эта

неделя понравится Девам, потому что подарит возможность спокойно и методично

разбираться со своими делами. Никто не будет вас подгонять, если вы будете

самостоятельны и ответственны. Хорошее время для наведения порядка в любых

сферах, заботы о домашних животных, обустройства рабочего места.

Весы

14

января звезды преподнесут вам отличный подарок: гармоничную конфигурацию из

Венеры, Марса и Луны в вашем знаке. Это прекрасный день для покупок,

бьюти-процедур, консультаций на тему здоровья, заботы о себе. Творческие Весы

смогут создать что-то интересное, а одинокие – познакомиться.

Скорпион

Неделя

после полнолуния лучше всего подходит для занятий, которые вас успокаивают либо

помогают поверить в свои силы. Вам не нужны сейчас громкие победы, достаточно

будет просто не накапливать дела. Выходные освободите для полного отдыха – Луна

в вашем знаке будет не в лучшей форме, позвольте себе не напрягаться.

Стрелец

Марс

в вашем секторе отношений в середине недели затормозит и сменит вектор

движения, и в ваших союзах – деловых и любовных – может начаться время перемен.

Будьте готовы к тому, что жить по-старому больше не получится. И это хорошо,

потому что Стрельцам неполезно топтаться на месте, нужно двигаться вперед!

Козерог

Солнце

в вашем знаке не в самом завидном положении, поэтому не возлагайте на эту

неделю слишком больших надежд. Начинайте год спокойно и не торопясь,

наблюдайте, делайте выводы, накапливайте информацию, анализируйте опыт декабря.

Пока ваш Меркурий ретрограден, еще не время действовать.

Водолей

Великолепный

аспект вашей Венеры к Марсу в Близнецах порадует творческим мышлением, флиртом,

развлечениями, удовольствием от жизни, легкостью в общении. Вы сможете достичь

успехов в интеллектуальной деятельности, правда, в уже существующих проектах –

начинать что-то новое пока не стоит.

Рыбы

Вам

пока еще рано приниматься за важные дела вроде поисков работы или нового

партнера. Продолжайте собирать информацию, размышлять о плюсах и минусах. В

конце января наступит удачное время для активных действий, а пока можно готовиться

к поездкам, экзаменам, встречам, покупкам.