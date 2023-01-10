 

Диетолог призвала россиян в первый рабочий день отказаться от кофе

10.01.2023, 6:02, Разное
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как повысить свою энергию в первый рабочий день после новогодних праздников. Специалист сообщила, что в первый день желательно отказаться от кофе, заменив этот напиток на зеленый чай.

“К зеленому чаю стоит добавить цитрусовые или ложку меда, а еще лучше — имбирь, который усиливает кровообращение. Так же действуют любые специи, это может быть чеснок, перец”, — цитирует врача RT. Соломатина также посоветовала пить как можно больше воды, чтобы работал кишечник, отмечает телеканал “360”.


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