 

В Великобритании обсуждают возможность поставки Киеву танков Challenger 2

10.01.2023, 5:40, Разное
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Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность передачи Киеву британских танков Challenger 2, пишет Sky News. По данным источников, дискуссии о поставке 10 танков ведутся «уже на протяжении нескольких недель». Как отмечает телеканал, такой шаг ознаменовал бы «значительный рост поддержки Украины Западом» и побудил бы других союзников по НАТО, в частности Германию, «последовать примеру» Великобритании и передать Украине основные боевые танки.


AP

Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность передачи Киеву британских танков Challenger 2, пишет Sky News.

Дискуссии о поставке ряда основных боевых танков британской армии Challenger 2 вооружённым силам Украины ведутся «уже на протяжении нескольких недель», рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.  

Как отмечает телеканал, такой шаг ознаменовал бы «значительный рост поддержки Украины Западом» и побудил бы других союзников по НАТО, в частности Германию, «последовать примеру» Великобритании и передать Украине основные боевые танки.

Правительство Риши Сунака ещё «не приняло окончательного решения», однако если Великобритания предпримет этот шаг, она станет первой страной, откликнувшейся на призывы лидеров Украины оснастить её вооружённые силы мощными западными танками.

Как сообщил источник телеканала, Великобритания может предложить Украине около 10 танков Challenger 2.

Министерство обороны Великобритании не стало ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что в 2023 году Великобритания намерена сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь, передаёт Sky News.


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