А подраться не дали

Кевин Маккарти избран на третий по значимости пост в США — спикера Палаты представителей. Политический спектакль в 15 действиях.

Благодаря упорной борьбе за должность (потребовалось 15 голосований!) Кевин Маккарти побил столетний рекорд. Впервые с 1923 года при выборах спикера Палаты представителей потребовалось несколько раундов голосований — тогда голосовали 9 раз. 15 голосований Маккарти долго останутся непревзойденными. Но абсолютный рекорд, видимо, уже не побить никому и никогда. Самое продолжительное в истории США голосование спикера произошло в 1855–1856 годах. Спикер 34-го созыва Конгресса Натаниэль Прентис Бэнкс из Массачусетса был избран только после 133 туров и примерно двух месяцев голосования. Тогда за пост спикера боролись 20 человек.

С самого начала, то есть с 3 января, работа Палаты представителей была парализована. Палата не может заниматься никакими другими делами, пока нет спикера. Маккарти избрали в ночь с минувшей пятницы на субботу. В течение четырех дней республиканцы, получившие на ноябрьских выборах незначительное большинство голосов (полный состав палаты — 435 представителей и спикер переизбираются каждые два года), не могли при голосовании набрать необходимые 218 голосов. Внутри фракции произошел раскол. Часть крайне консервативных конгрессменов — сторонники бывшего президента Трампа — выдвигали других кандидатов, объяснив свою позицию так: «Только не Кевин!» В свою очередь демократы голосовали дружно, отдавая все свои 212 голосов новому лидеру — 52-летнему Хакиму Джеффрису, первому чернокожему законодателю, возглавившему партийную фракцию одной из палат Конгресса. Конгрессмен из Нью-Йорка стал первым лидером демократов в Палате представителей, родившимся после Второй мировой войны. Правда, он возглавляет меньшинство.

Бывший спикер Нэнси Пелоси после того, как по итогам ноябрьских выборов Демпартия потеряла большинство в этой палате, вернулась в Калифорнию.

В понедельник вечером конгрессмен из Флориды Мэтт Гэйтс вошел в офис Маккарти со списком требований конгрессменов-трампистов. Среди требований этой группы было и личное: Гэйтс хотел получить место председателя в ключевом подкомитете Комитета по делам вооруженных сил. Маккарти требования отклонил. И только столкнувшись с жесткой позицией примерно двух десятков однопартийцев, которые были готовы голосовать за кого угодно, но не за него, опытный политик (впервые Маккарти был избран в Конгресс в 2006 г.) понял: придется договариваться. Этим он и занимался в течение нескольких дней.

Маккарти и Трамп. Фото: AP /Associated Press / East News

К компании по его избранию подключился и бывший президент. Правда, не сразу. Сначала Трамп в интервью NBC повторял свое любимое «давайте посмотрим, что получится». Ближе к концу недели Дональд Трамп активизировался, лично обзвонил конгрессменов, призывая отдать голос за «нашего Кевина». Но и это не возымело немедленного эффекта. Группа конгрессменов-трампистов требовала изменения правила решающего участия спикера в распределении постов председателей комитетов Палаты представителей (эта палата согласует бюджет и проводит парламентские расследования).

В пятницу вечером дело едва не дошло до прямой драки. Когда Маккарти путем уговоров удалось перетянуть на свою сторону часть оппортунистов, или как их тут назвали СМИ — «республиканских диссидентов», и он уже ожидал победы, упрямый Гэйтс вместо голоса «за» проголосовал «присутствовал»

(так здесь называют наше «воздержался»), и это стало уже 14-м поражением Маккарти при голосовании. Надо сказать, он несколько раз хотел его отложить, чтобы спокойно провести дальнейшие закулисные переговоры, но демократы и группа «трампистов» голосовали за новые подсчеты, и главный претендент на молоток спикера Конгресса терпел поражение за поражением. Когда Гэйтс сорвал победу в 14-й раз, Маккарти подошел к конгрессмену прямо в зале заседания. Состоялся «горячий обмен» репликами, претендент на 3-й пост в государстве отошел очень расстроенный. В этот момомент на Гэйтса буквально набросился новый председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс. Смысл его реплик: «с вами кончено, вы не получите постов в комитетах!» Драка казалась неизбежной, но другой конгрессмен-республиканец из Северной Каролины Ричард Хадсон, бесцеремонно обхватив Роджерса за лицо, оттащил его от «главного смутьяна». Еще один конгрессмен, Тим Бёрчетт из Тенесси, обозвал председателя комитета Роджерса обидным прозвищем «реднек» («красношейный» — синоним выражения «тупая деревенщина») и предположил, что тот пришел на вечернее заседание пьяным. В эти минуты член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин из Джорджии пыталась убедить члена Палаты представителей Мэтта Розендейла из Монтаны, другого противника Маккарти, взять ее мобильный телефон и поговорить с бывшим президентом Дональдом Трампом, который был на линии. Добавлю, что этот цирк (то есть выборы спикера) транслировался в прямом эфире.

Маккарти и Гэйтс. Фото: Andrew Harnik / Associated Press / East News

И когда республиканцы предложили отложить голосование до понедельника и начался подсчет голосов, Гэйтс изменил позицию. Отсрочка была отменена. Произошел новый пересчет. Шесть самых упорных противников Маккарти воздержались от голосования в 15-м туре, для победы стало нужно меньше голосов, это и дало Маккарти долгожданную победу со счетом 216–212 и положило конец долгим выборам спикера.

Рано утром в субботу, после 14 безрезультатных голосований и более чем через 84 часа после начала работы 118-го Конгресса, клерк Палаты представителей наконец объявил нового спикера избранным. «Это было довольно легко», — саркастически прокомментировал свою победу 55-й по счету спикер Палаты представителей, покидая зал. Если вдруг президент Байден и вице-президент Харрис не смогут выполнять свои обязанности, по Конституции до новых выборов президентом станет Кевин Маккарти. Сразу после победы он сказал репортерам: «Не судите о нашей работе по такому старту, судите нас по финишу. Я думаю, что то, что сейчас произошел сбой, только укрепило доверие друг к другу и научило работать вместе».

Президент Джо Байден поздравил Маккарти с победой, заявив, что он готов работать с республиканцами «насколько это будет возможно». За сутки до этого происходящее в Палате представителей президент на митинге назвал «небольшим затруднением» и «не моей проблемой».

Первое, что сделал новый спикер, поблагодарил Трампа. «Я хочу особо поблагодарить президента Трампа», — сказал Маккарти журналистам. «Я не думаю, что кто-то должен сомневаться в его влиянии. Он звонил мне и звонил другим. Он действительно помогал получить эти окончательные голоса. То, что он на самом деле говорит нашей партии и стране: мы должны собраться вместе. Мы должны сосредоточиться на экономике. Мы должны сделать наши границы безопасными. Нам нужно проделать так много работы, и он оказал большое влияние на то, чтобы все это произошло. Так что, спасибо вам, президент Трамп».

Трамп ответил на комментарии Маккарти в субботу, сказав: «Спасибо, Кевин. Это была большая честь для меня!» «Процесс выбора «спикера», каким бы безумным он ни казался, сделал его намного масштабнее и важнее, чем если бы он проводился более традиционным способом», — написал Трамп в посте на Truth Social. Бывший президент похвалил самого себя: «Спасибо, я оказал стране большую услугу!» Трамп также заявил, что «фейковые новости» были «очень любезны» в сообщении о его решающей помощи.

Кевин Маккарти в прошлом последовательно поддерживал Трампа, начиная с того момента, как тот начал побеждать в «праймериз» на пути к Белому дому в 2016-м, и заканчивая утверждениями, что президент победил на выборах в 2020-м. Но 6 января, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, Маккарти осудил насилие, а через два дня признал победу Байдена на выборах. Во время второго судебного разбирательства по делу об импичменте Дональда Трампа конгрессмен Хайме Эррера Бейтлер заявила, что Трамп сказал Маккарти во время продолжающегося нападения бунтовщиков на Капитолий: «Ну, Кевин, я думаю, эти люди больше расстроены выборами, чем вы». Впрочем, еще через несколько дней Маккарти снова говорил о недостоверных результатах выборов и примирился с Трампом. Но не с частью убежденных «трампистов» в Конгрессе, которые не простили ему этих метаний и критики «их президента».

Хаким Джеффрис и Кевин Маккарти. Фото: Andrew Harnik / Associated Press / East News

В ближайшие два года имя Кевина Маккарти будет звучать постоянно. Республиканцы собираются реанимировать расследование в отношении сына президента Байдена — Хантера, провести ревизию финансовой и социальной политики нынешней администрации,

провести расследования обстоятельств спешного вывода войск из Афганистана (когда о выводе пояснил Трамп, Маккарти его полностью поддержал, когда вывод осуществила команда Байдена, нынешний спикер, а тогда — лидер меньшинства, нещадно критиковал Белый дом). Собираются расследовать обстоятельства возникновение вируса Covid-19. В попытках стать спикером Маккарти пошел на уступки группе трампистов, которая количественно представляет не более 10 процентов от общего числа конгрессменов-республиканцев. И тем не менее они, как ожидается, смогут активно влиять на определение тем и сроков слушаний комитетов, на порядок выдвижения республиканских законопроектов. И теперь будет достаточно голоса одного конгрессмена, чтобы поднять вопрос об отстранении и замене спикера.

В общем, Кевин Маккарти вышел на самый верх американской политической элиты, но одновременно ради этого он согласился пойти на уступки политическим оппонентам и ограничил тем самым свои возможности. В условиях, когда демократы сидят в Белом доме и контролируют Сенат, республиканцам будет непросто «гнуть свою линию».

И последнее: выборы спикера подтвердили, что Дональда Трампа все еще рано списывать на пенсию.

Александр Панов, собкор «Новой газеты» в Вашингтоне

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