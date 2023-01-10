Virgin Orbit признала провал первой в истории попытки запустить спутники с территории Британии

Первая в истории попытка осуществить запуск космических спутников с территории Великобритании завершилась неудачно, аппараты не удалось вывести на орбиту, сообщила компания Virgin Orbit.

Модифицированный самолет Boeing-747 с закрепленной под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем воздушного запуска LauncherOne поднялся в воздух с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии. Ракета должна была вывести девять спутников на низкую околоземную орбиту (примерно 550 км) с высоты 10,5 км над Атлантическим океаном, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Virgin Orbit в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявила: «Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию». Компания удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne, передает РИА «Новости».

Напомним, два года назад Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела успешные испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne: ракета вывела на орбиту группировку микроспутников CubeSat.

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